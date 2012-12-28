Сотрудника НЛМК наградили за спасение человека
Машинист разливочной машины доменного цеха №1 НЛМК Евгений Гончаров получил благодарность губернатора Липецкой области за спасение человека. Сотрудник комбината вытащил утопающего из реки Воронеж.
— Героем я себя не считаю. Спасая человека, я выполнял свой гражданских долг. Уверен, что каждый на моем месте поступил бы так же, — поделился Евгений Гончаров. — Признателен за награду, надеюсь, что мой поступок даст хороший пример другим.
Отважный поступок Евгения уже отметили на НЛМК. Сотрудник доменного цеха №1 получил благодарственное письмо от директора по развитию охраны труда и промышленной безопасности НЛМК Никиты Воробьева.
— На НЛМК работают не просто профессионалы, но еще и неравнодушные люди, — подчеркнул Никита Воробьев. — Наш сотрудник не прошел мимо человека, попавшего в беду. Он протянул руку помощи и спас жизнь. «Нам не все равно» — один из главных принципов нашей компании, и Евгений — лучший пример того, как он работает на практике.