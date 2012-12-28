Для строительства бани не хватило сосны — её срубили в лесу
По следам волочения определили место, куда было отвезено дерево.
Эта история произошла в январе этого года в селе Нижнее Казачье.
«По данным следствия, 57-летний мужчина во время строительства бани обнаружил, что стройматериалов для подпорок навеса не хватает, и отправился за ними в лес. Он взял у знакомого трактор и цепную пилу, выбрал подходящую сосну, спилил ее и вывез из лесного массива к месту стройки. Но сотрудники лесничества вместе с полицейскими по следам волочения определили место, куда было отвезено дерево, и установили спилившее его лицо», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Мужчина признал вину и возместил ущерб — более 46 тысяч рублей. Но теперь ему грозит ещё и уголовная ответственность — до двух лишения свободы со штрафом до 200 тысяч рублей.
