Нечистоты затопили спортивную площадку в Каменном логу

Все канализационные стоки ушли в Липовку.

Накануне липчане сняли извержение нечистот из канализационного колодца в спортивном сквере между улицами 15-й микрорайон и Звездной.«Вода стоит уже не первый день, пройти нормально невозможно — везде лужи и грязь. Запах стоит ужасный, особенно ближе к вечеру», — пишут липчане.Мы побывали в Каменном логу, где находится этот сквер. Запах в нем действительно стоит ужасный, а вот извержение нечистот закончилось. Вся отлично сохранившаяся трава у канализационного коллектора покрыта слизью и грязью, на его бетонном кольце остался мусор, какой обычно достают из засоров канализации.В «РВК-Липецк» нам сообщили, что заявок об утечке на сетях в спортивном сквере диспетчерская служба компании не получала. В горводоканале нам пообещали в ближайшее время направить в спортивный сквер бригаду для обследования сетей. «В случае необходимости, по его результатам будут приняты соответствующие меры для устранения нештатной ситуации».В департаменте ЖКХ нам сказали то же самое: место локального ЧП осмотрят их специалисты, чтобы понять, что произошло.Напомним, что на благоустройство спортивного сквера в 2024 году было потрачено 3,4 миллиона рублей. Компания «Промстройсервис» тогда очистила русло Липовки от грязи и мусора, отремонтировала лестницы и пешеходный мост, вырубила сухостой. До этого этот сквер обновляли в 2021 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Тогда компания «МФ Липецк» заменила старое покрытие на баскетбольном и волейбольном полях на новое цветное, уложила искусственное покрытие на футбольном поле. В сквере появились металлическое ограждение, четыре лавочки и десять урн. Также подрядчик частично отремонтировал плиточное покрытие пешеходных зон.Этот спортивный городок появился в 2008 году стараниями мэра Михаила Гулевского. Тогда почти километровый участок урочища между 11-м и 15-м микрорайонами убрали от мусора на общегородском субботнике. Потом за 55 млн рублей русло Липовки обложили бетонными плитами, установили перекидные мостики с ажурными решетками, фонари. Цветной плиткой выложили пешеходные дорожки, проезды для велосипедистов и автомобильного транспорта. Для детей и подростков тогда обустроили спортплощадки со специальным резиновым покрытием. С обеих сторон лога появились лестничные марши.Это был так называемый первый этап благоустройства Каменного лога, на который замахнулись в мэрии. Однако сменивший Гулевского на посту мэра Сергей Иванов поставил не на ту лошадку: тамбовскую компанию, подрядившуюся в 2018 году за 125 млн рублей благоустроить Каменный лог от улицы Неделина до Городища. Когда владельцы фирмы-подрядчика погибли в авиакатастрофе, их преемники, успев получить из городской казны 26,4 миллиона рублей, бросили работу. Мэр Евгения Уваркина также считала необходимым развивать Каменный лог, но дальше разговоров дело не пошло, хотя это урочище всякий раз становилось победителем во всяких народных голосовалках. Следующий мэр Роман Ченцов о будущем Каменного лога не сказал ни слова. В итоге рассекающий город каньон зарос деревьями и бурьяном, стал местом сброса мусора и жидких нечистот.