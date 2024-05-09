Общество
22
59 минут назад

Сегодня в Липецке: богатые против смартфонов, липчане сами просят ввести для них новый штраф

Нас ждут оскароносный мультик, концерт классика и итоги «Тотального диктанта».

Дожди прекратятся

Днём в Липецке от +22 до +24 градусов, облачно с прояснениями и без существенных осадков.

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. 40 лет Октября, 1, 1а, 6;
- ул. Бунина, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
- ул. Газина, 2;
- ул. Ленина, 11, 13, 15;
- ул. Смыслова, 1, 3;
- ул. Студеновская, 195, 197а;
- пл. Константиновой, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7;
- ул. Ушинского, 3;
- ул. Юношеская, 50а, 50 стр. 7, 50 стр. 9, 50 стр. 10;
- пл. Заводская, 1 стр. 1, 3;
- пер. Учебный, 1.

В селе Косырёвка в это же время расстанутся с комфортом:

- ул. Ленина, 1а, 1б;
- ул. Новая, стр. 1, 10, 10/1, 11, 13, 13б, 15, 15а, 15б, 15в, 16, 16/1, 18, 19а, 20, 20а, 20б, 21;
- ул. Орловская, 42, 42а, 48;
- ул. Советская, 61, 61а стр. 3, 61а стр. 4, 61а стр. 5.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Д. Писарева, 97;
- ул. Нектарная;
- ул. Плеханова, 49, 51а, 53а, 59;
- ул. Угловая д. 26а;
- Садоводчество «Дачный 3»;
- Садоводчество «Дачный 4»;
- Садоводчество «Дачный 5».

Пробки

Ссылка на приложение, которое может предупредить о заторах на вашем пути. Конечно, если будет доступ в Интернет.


Контрольное чтение

В 19:01 культурное пространство «Библиотека» (ул Октябрьская, 28) вновь разорвёт шаблоны, устроив нечто эдакое – «Контрольное чтение» (12+).

Совершенно незнакомые люди будут по очереди читать вслух новую книгу. Книгой в этот раз станет «Мама на выданье» Джеральда Даррелла. Выяснится, что читать вслух не так уж и страшно, если нет оценок и критериев «правильности». Это очень любопытное занятие, которое сближает людей.

Итоги «Тотального диктанта»

В 17:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) наградят отличников всероссийского «Тотального диктанта» (6+).

Самые грамотные получат призы, а остальные желающие – сертификаты участников. Кроме того, состоится разбор самых частых ошибок и будет официально озвучена статистика Липецкой области при написании диктанта в 2026 году.

Лепи, что вздумается

В 17:00 в Керамокластере (ул. Студёновская, 39б) творческих людей ждёт настоящая свобода во время занятия по изготовлению поделок из глины «Леплю, что хочу» (6+).

Предмет и стиль своей поделки вы выбираете сами. Чем больше экстравагантности, тем лучше!

Фото vk.com/kemoklaster

Кинопоказ

В 18:30 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зелегя, 1) устроят показ мультика «ВАЛЛ-И». США, 2008. Режиссёр Эндрю Стэнтон (0+).

Премия «Оскар» за лучший анимационный фильм в 2009 году. Высоченный рейтинг на «Кинопоиске» – 8,4. Робот ВАЛЛ·И из года в год прилежно трудится на опустевшей Земле, очищая планету от гор мусора, которые оставили после себя улетевшие в космос люди. Он и не представляет, что совсем скоро произойдут невероятные события, благодаря которым он встретит друзей, поднимется к звездам и даже сумеет изменить к лучшему своих бывших хозяев, совсем позабывших родную Землю.

Кадр из мультфильма

Музыка Шопена

В 17:00 в Детской музыкальной школе №5 (ул. Гагарина, 101/2) знаменитый липецкий музыкант Андрей Карпий устроит концерт (6+).

Звучать будет исключительно музыка великого польского композитора, жившего в основном во Франции Фредерика Шопена (1810–1839 гг.).

Кукольный театр

В 11:00 Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) покажет юному зрителю спектакль «Корабль счастья» (0+).

По мотивам знаменитой сказки «летучий корабль». Помимо главных героев Ивана и Забавы, зрители встретятся с множеством сказочных существ: опекуном Забавы — Кощеем, Лягушками, Бабами Ягами, Рыбой-пилой и, конечно, обаятельным Водяным. Красивые куклы и декорации, множество спецэффектов, завораживающая музыка – все это будет очень интересно маленьким деткам и даже взрослым.

Продолжительность спектакля 60 минут, плюс один антракт.

Против смартфонов

86% родителей с зарплатой от 200 тысяч рублей в месяц против использования своими (и чужими!) детьми смартфонов на уроках.

Это даже больше, чем среди всех категорий граждан, среди запрет пользоваться гаджетами во время учебного процесса поддерживают 83%.

Любопытна реакция самих педагогов. Среди учителей старше 40 лет запрет поддерживают 89% опрошенных, а среди их коллег до 39 лет значительно меньше – 79%. Молодые преподаватели видят в смартфоне не только угрозу дисциплине, но и возможный учебный инструмент. Но только кто их будет слушать?

Новые штрафы

3 из 4 липчан поддерживают жесткие штрафы за выброс мусора из окна автомобиля. В опросе SuperJob идею поддержали 76% респондентов.
Против высказались лишь 9%, а 15% затруднились с ответом.

Интересно, что водители поддерживают подобные меры чуть чаще пешеходов – 77 и 72% соответственно.

Дорогие липчане! После праздников с головой окунаемся в трудовой май, а новости идут своим чередом.
