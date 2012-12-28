На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

Аварийные ремонтные работы на сетях станут причиной отключения холодной воды 14 мая на четырех улицах, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома, здания и помещения №№ 2, 6а, 6а корп. 1, 6а корп. 2, 6а корп. 3, 6а корп. 4, 6а корп. 5, 6а корп. 6, 6а корп. 7, 6г, 6е, 30, 30е по улице Московской, №№ 17, 19, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 37, 37/1 по улице Терешковой, на улице Ольховой, по проезду Северному.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.14 мая плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 16, 17, 18, 19, 20 по улице Боровой, №№ 38а, 42, 42б, 44 по улице Ферросплавной, № 173 по улице Московской, № 4 на ж/д Желябова, №№ 17, 62а, 95 по улице Карбышева, № 2 по Чаплыгинскому шоссе, обесточат улицы адмирала Макарова, Зои Космодемьянской, села Введенку, Ильино.