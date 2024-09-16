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На подъезде к Хлевному полыхает лес
Происшествия
Липчанин снял извержение нечистот в районе городских очистных сооружений
Общество
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Грязях горит заброшенный дом
Происшествия
В Липецкой области до +27, все еще без осадков
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Общество
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Общество
866
49 минут назад
6

Липчанин снял извержение нечистот в районе городских очистных сооружений

Из одной выпускной трубы станции аэрации в реку Воронеж сбрасывалась очищенная вода, по двум другим — явно содержимое отстойников.

Житель Липецка Александр Середнюк прислал GOROD48 видеозапись, снятую вчера днем на реке Воронеж за Октябрьским мостом в месте выпуска сточных вод из городской станции аэрации.

— Я иногда приезжаю в это место на велосипеде, но такого не видел ни разу! Из одной выпускной трубы в реку сбрасывалась очищенная вода, из двух — явно содержимое отстойников. Я наблюдал эту картину минут 20-25, — рассказал Александр.

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Вчера же паблик «Рыбалка в Липецкой области» опубликовал запись подписчика, который рыбачил на реке Воронеж:

«Начиналась рыбалка кристальной водой, а закончилась в молочной воде с кисельными берегами, только, к сожалению в немного другом смысле», – говорится в посте, сопровожденном фото и видео помутневшей реки. Отвечая комментаторам на вопрос о месте съемки, рыбак сообщил, что такой река была «после очистных на Заречье».



Мы отправили ролики липчан в прокуратуру области и в компанию «РВК-Липецк», которая год назад поглотила МУП «Липецкая станция аэрации».

«Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой начата проверка по данному факту. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили нам в пресс-службе областной прокуратуры.

В горводоканале сказали, что прокомментируют эти видеозаписи, но к обеду.

Напомним, что в августе прошлого года мэрия Липецка ликвидировала МУП «ЛиСА». Все активы и пассивы городской станции аэрации перешли в собственность компании «РВК-Липецк». Липецкая дочка «Росводоканала» начала глобальную реконструкцию станции аэрации, объявив о вложениях объемом 5,5 млрд рублей. В частности, будут реконструированы аэротенки — огромные открытые резервуары, в которых городские стоки насыщаются воздухом для увеличения активности анаэробных бактерий, перерабатывающих нечистоты. На вид они, кстати, ничуть не отличаются от тех, которые попали на камеру Александра Середнюка.
экология
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Комментарии (6)

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Гоголь Н.В.
6 минут назад
А что удивляться . Начиная с Филатовки и до Коровина .все сбрасывают в реку
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Колян
17 минут назад
Это высокоэффективные менеджеры, они прошли не одну сотню коучей и тренингов. Этому их там научили так делать. Фикалии сливаем в воду, по документам проводим что всё очищалось, выделяем бабло и распиливаем его в карман.
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Рыбак
21 минуту назад
Да пофиг всем, по предыдущим замерам в районе Троицкого после "общественного резонанса" - ответственные органы и власть в лице губернатора решили проигнорировать оповещение общественности о результатах замеров. Видимо ничего хорошего там нельзя сообщить, а то бы уже в телеге губернатора был красочный рапорт что всё прекрасно, очистные работают как положено!
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Рыбак
35 минут назад
5.5 милиардов пошли на трубы, что сбрасывают в реку содержимое. Судя по тому что так.
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не эксперт
37 минут назад
красотища то какая - ляпотища!
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Сокол
38 минут назад
Короче, одна польза из труб течёт
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