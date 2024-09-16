Сегодня в Липецке: огненные фото, вся жизнь борьба – до обеда с голодом, после обеда – со сном
Сегодня в Липецке: огненные фото, вся жизнь борьба – до обеда с голодом, после обеда – со сном
Общество
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49 минут назад
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Липчанин снял извержение нечистот в районе городских очистных сооружений
Из одной выпускной трубы станции аэрации в реку Воронеж сбрасывалась очищенная вода, по двум другим — явно содержимое отстойников.
— Я иногда приезжаю в это место на велосипеде, но такого не видел ни разу! Из одной выпускной трубы в реку сбрасывалась очищенная вода, из двух — явно содержимое отстойников. Я наблюдал эту картину минут 20-25, — рассказал Александр.
Вчера же паблик «Рыбалка в Липецкой области» опубликовал запись подписчика, который рыбачил на реке Воронеж:
«Начиналась рыбалка кристальной водой, а закончилась в молочной воде с кисельными берегами, только, к сожалению в немного другом смысле», – говорится в посте, сопровожденном фото и видео помутневшей реки. Отвечая комментаторам на вопрос о месте съемки, рыбак сообщил, что такой река была «после очистных на Заречье».
Мы отправили ролики липчан в прокуратуру области и в компанию «РВК-Липецк», которая год назад поглотила МУП «Липецкая станция аэрации».
«Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой начата проверка по данному факту. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили нам в пресс-службе областной прокуратуры.
В горводоканале сказали, что прокомментируют эти видеозаписи, но к обеду.
Напомним, что в августе прошлого года мэрия Липецка ликвидировала МУП «ЛиСА». Все активы и пассивы городской станции аэрации перешли в собственность компании «РВК-Липецк». Липецкая дочка «Росводоканала» начала глобальную реконструкцию станции аэрации, объявив о вложениях объемом 5,5 млрд рублей. В частности, будут реконструированы аэротенки — огромные открытые резервуары, в которых городские стоки насыщаются воздухом для увеличения активности анаэробных бактерий, перерабатывающих нечистоты. На вид они, кстати, ничуть не отличаются от тех, которые попали на камеру Александра Середнюка.
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