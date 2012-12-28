«Будем соседям язык показывать»: в знаковом дворе на улице Космонавтов собираются построить 19-этажный дом

Жители нескольких домов в начале улицы категорически против высотки, а застройщик уверяет, что создает комфортную городскую среду.

В Липецке зреет еще один градостроительный скандал. За домами в начале улицы Космонавтов ГК «Строймастер» собираются возвести жилой дом переменной этажности: 12-ти, 15-ти и 19-ти этажей, состоящий из шести секций с подземной автостоянкой.Примерно месяц назад у домов № 10, 12 и 12/2 строители возвели забор, причем установлен он практически впритык к дому № 12/2.Никаких аншлагов на ограждении нет. Если посмотреть на пространство за забором сверху, то виден экскаватор. Жильцы дома уверяют, стройка уже началась, даже в выходной день «с раннего утра грохот, шум экскаватора и грузовых машин не прекращался».Жильцы соседнего дома, № 10, тоже не восторге: в торце здания уже много лет зияет огромная трещина.— Дом в плохом состоянии, мы боимся, что стена рухнет! — беспокоится живущая в нем Лия Боднер.— Будем соседям язык показывать. Больше ничего не остается. Как дети подземелья, — возмущается близостью стройки ее соседка.Жильцы близлежащих к стройке домов начали писать письма и собирать подписи против будущей высотки. Пока ответ они получили только из прокуратуры Советского района. Надзорное ведомство сообщило, что участок принадлежит ООО СЗ «Архитекутурное бюро 19». Прокуратура выдала предостережение председателю городского департамента Светлане Сурмий и владельцу участка «во избежание нарушений требований градостроительного законодательства», а горожанам рекомендовала принять участие в общественных обсуждениях, связанных со стройкой.Обсуждения по планировке территории, ограниченной улицами Валентины Терешковой, Гагарина, Космонавтов завершились на днях.Прошли они, как это принято в последние годы, заочно. Тем не менее, при проведении обсуждений, городской департамент градостроительства и архитектуры получил сразу несколько коллективных писем, авторы которых выступили против строительства дома.Подписавшие письма липчане считают, что уплотнение района нарушит нормы действующего законодательства и приведет к ущемлению прав граждан на благополучные условия проживания.Основные претензии — нарушение инсталляции в некоторых квартирах уже существующих домов, нехватка парковочных мест, нагрузка на старые сети, нехватка мест в детских садах и школах (надо иметь ввиду, что неподалеку, на улицах Гагарина, Нестерова и Качалова, строится новый квартал, и где будут учиться дети его будущих жильцов также не ясно), и тот факт, что некоторые жильцы будут смотреть из своих окон в окна соседей, были отметены мэрией, как «нецелесообразные к учету». Чиновники уточнили, что в проектной документации просчитаны нормы инсталляции, количество парковочных мест. В детских садах № 66 и 83, а также школах № 36 и 55 оказывается есть свободные места. К тому же при проектировании жилого здания предусматривается модернизация инженерных сетей с учетом их состояния и потребностей строящегося здания.В расчет мэрия взяла несколько возражений. Трещину в несущей стене дома № 10 по улице Космонавтов, а близость к стройке дома № 12/2, которому более полувека. При необходимости за состоянием этих домов во время стройки будет наблюдать специализированная организация.Также выяснилось, что с участка под стройкой планируется вынести сети водоотведения через другой участок, собственник которого не давал на это согласия. Нет согласия собственника участка и на подземную прокладку высоковольтного кабеля.— Мы хотим сделать комфортную городскую среду для всех. Очистили этот участок. Красивый дом хотим построить в центре города, чтобы люди жили и радовались, — заявил GOROD48 руководитель проекта ГК «Строймастер» Игорь Головачев.В строительной компании рассказали, что купили земельный участок у частного лица. На нем ведутся подготовительные работы, стройка не начата. Проектная документация находится в стадии проработки. Строители готовы к диалогу с жителями улицы и компромиссам, они, в например, готовы смонтировать детскую и спортивную площадки. Обратиться в мэрию за разрешением на строительство компания планирует в ближайшие месяцы. Если его получит — тут же и начнет стройку. Дом планируется сдать в 2028 году.Добавим, что по регламенту общественные обсуждения для того и проводятся, чтобы узнать мнение горожан о возможном строительстве. Однако негативные заявления горожан не являются основанием для отмены строек. Заключение и протокол общественных обсуждений по строительству на Космонавтов городской департамент градостроительства и архитектуры направил в региональное министерство строительства и архитектуры. Именно это ведомство и примет окончательное решение.