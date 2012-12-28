Перевозчики Липецка просят повысить стоимость проезда до 40 рублей
Пока областное управление министерства ценовой политики изучает их расчеты.
По данным GOROD48, перевозчики просят увеличить стоимость проезда до 40 рублей по безналичному расчету. Это для них, можно сказать, основной тариф, так как наличными расплачивается, по данным перевозчиков, всего 7-8% пассажиров.
— Мы в глубокой яме! У нас самая низкая стоимость проезда! — в сердцах говорят перевозчики.
Судя по открытым источникам, в Липецке средняя по отношению к соседним региональным столицам стоимость проезда. В Курске одна поездка обходится в 32 рубля при оплате картой и 39 рублей — наличными, в Белгороде — 25 рублей по безналу и 30 рублей наличными, в Орле — 33 рубля и 36 рублей, в Тамбове — 30 рублей и 32 рубля, в Воронеже — 37 рублей и 40 рублей.
Напомним, в последний раз стоимость проезда в Липецке повышалась летом 2025 года. Тогда расценки выросли на два рубля, как при безналичном, так и наличном расчете, и составили 31 и 36 рублей, соответственно. Спустя несколько месяцев, в сентябре 2025 года, перевозчики вновь собирались обратиться в региональное министерство с аналогичной просьбой, ссылаясь на подорожание топлива.
