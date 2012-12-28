Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Часть ТРЦ «Европа» на Советской отошла государству по иску Генпрокуратуры
Общество
Мужчину снимали с пятого этажа на улице Бескрайней
Происшествия
Ельчанин пахал огород и борона культиватора вонзилась ему в ногу
Общество
В Долгоруковском округе беспилотник врезался в дерево: повреждены остекление и двери в нескольких домах
Происшествия
Липецкая вечЁрка: ДТП с тремя погибшими, губернатор успокаивает и Зеленый остров готов к открытию
Общество
Берёза насмерть придавила 46-летнего мужчину
Происшествия
Лось выбежал на дорогу: ущерб от ДТП пытались взыскать с лесхоза и администрации округа
Происшествия
Сталевар, строитель, рудознатец, кузнец: памятник основателям Липецка собран
Общество
В Липецке начались испытания тепловых сетей еще от двух котельных
Общество
Сначала помогли, а потом обокрали: двоих липчан обвиняют в мошенничестве и краже
Происшествия
Читать все
Перевозчики Липецка просят повысить стоимость проезда до 40 рублей
Общество
Снятый спасателями с пятого этажа липчанин оказался постоянным клиентом наркодиспансера
Происшествия
Пятиэтажный дом без света и воды уже сутки
Общество
Приговор по резонансному убийству работника «Теплосферы» ужесточён
Происшествия
Отца оштрафовали за неприличные сообщения дочери в мессенджерах
Общество
46-летняя женщина вступилась за сожителя и вонзила нож в спину его обидчика
Происшествия
В Лев-Толстовской больнице протекла крыша и обвалился потолок: с подрядчика требуют миллион рублей
Общество
Липчанин пытался убить отца, но тот сумел убежать
Происшествия
Статистика: в Липецкой области выросло производство лекарств, текстиля и мебели
Экономика
Липчанка заплатила за замену счётчика 350 000 рублей
Происшествия
Читать все
Общество
1064
сегодня, 14:28
44

Перевозчики Липецка просят повысить стоимость проезда до 40 рублей

Пока областное управление министерства ценовой политики изучает их расчеты.

Перевозчики Липецка обратились в министерство торговли и ценовой политики правительства области с просьбой о повышении стоимости проезда. Как сообщила GOROD48 министр Елена Мещерякова, ее ведомство анализирует предоставленные перевозчиками документы, чтобы установить экономически обоснованный тариф.

По данным GOROD48, перевозчики просят увеличить стоимость проезда до 40 рублей по безналичному расчету. Это для них, можно сказать, основной тариф, так как наличными расплачивается, по данным перевозчиков, всего 7-8% пассажиров.

— Мы в глубокой яме! У нас самая низкая стоимость проезда! — в сердцах говорят перевозчики.

Судя по открытым источникам, в Липецке средняя по отношению к соседним региональным столицам стоимость проезда. В Курске одна поездка обходится в 32 рубля при оплате картой и 39 рублей — наличными, в Белгороде — 25 рублей по безналу и 30 рублей наличными, в Орле — 33 рубля и 36 рублей, в Тамбове — 30 рублей и 32 рубля, в Воронеже — 37 рублей и 40 рублей.

Напомним, в последний раз стоимость проезда в Липецке повышалась летом 2025 года. Тогда расценки выросли на два рубля, как при безналичном, так и наличном расчете, и  составили 31 и 36 рублей, соответственно. Спустя несколько месяцев, в сентябре 2025 года, перевозчики вновь собирались обратиться в региональное министерство с аналогичной просьбой, ссылаясь на подорожание топлива.
общественный транспорт
9
1
25
0
1

Комментарии (44)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
кукушка
9 минут назад
я тоже хочу зарплату 40 тысяч рублей, а не 30 как сейчас((
Ответить
Гость
18 минут назад
Представителя Департамент транспорта и отвечающего за транспорт из мэрии надо отправить в соседнии области для переёма опыта и посмотреть как там дела с транспортом и как они ходят вечером и вообще. А то же где нас нет там всё хорошо?
Ответить
Перевозчикам
24 минуты назад
Угомонитесь, у нас не самая низкая стоимость проезда. Сначала нужно было ознакомиться с тарифами соседних городов, а потом возмущаться!
Ответить
Липчанка
26 минут назад
В 90-х годах, начале 2000-х проезд в автобусах был бесплатным, нефть стоила копейка, с подорожанием нефти в несколько раз проезд стал платным. Местная бюрократия никак не насытится.
Ответить
Сергей
28 минут назад
Был у нас славный губернатор Михаил Тихонович, в его времена моя тёща (будущая тогда) приехала из Казахстана в Липецк, тогда российские войска выводили, распад СССР. А тесть - полковник пограничник, царство ему небесное. Так вот, они были изумлены бесплатному проезду и бесплатным телефонным будкам. И то постоянно рвали трубки и сжигали и били. Катя Ермишина, сделай репортаж пожалуйста. А что до сорока рублей, сделайте пятьдесят. И шоферам легче будет, и транспорт получше станет!
Ответить
Липчанин
30 минут назад
у нас что Липецк---больше Белгорода.
Ответить
Марина
31 минуту назад
Вы сначала научитесь ездить и спокойно перевозить население, а потом повышения просите!!!
Ответить
Тоха Ефанов
33 минуты назад
После работы 24-й автобус на Швейке жду целый час, ровно целый час. Если за 40 руб. будет хотя бы 2–3 рейса в час, я согласен на рост тарифа до 40 руб., но сейчас вечерние промежутки избыточно завышены! неприемлемо так долго ждать.
Ответить
Тетя Мотя
34 минуты назад
Проезд по ночам на велосипеде останется бесплатным и автобусом можно будет доехать до дома но днём и в переполненном состоянии
Ответить
НЛМК
38 минут назад
Тут с пр.Победы до Коксохима в двух автобусах едешь и обратно тоже в двух,каждый день.Так надо ещё утром в него забиться как-то.Душиловка.Вот это сервис.Надо скидку ещё делать,а не тариф повышать.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Культура
Фестиваль Тихона Хренникова пройдёт в Липецке и Ельце
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить