Бывший министр физкультуры и спорта Ксения Казакова подозревается в мошенничестве в особо крупном размере
По версии следствия, ещё будучи директором городского спортивного центра, она фиктивно устроила знакомую на должность педагога-организатора.
Ксения Казакова уволилась с должности министра по собственному желанию чуть меньше двух недель назад — 6 марта. Это произошло на фоне скандала с хищениями в липецком детско-юношеском центре «Спортивный»: по этому уголовному делу проходит директор «Спортивного» Армен Агбалян. Его подозревают в превышении должностных полномочий (по пунктам «г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ ). По данным следствия, по указанию директора его подчиненные вносили в табели учёта рабочего времени сведения о якобы отработанном времени фактически отсутствовавшей на рабочем месте педагога-организатора.
Оказалось, что в этой истории замешана теперь уже бывший министр физкультуры и спорта Ксения Казакова и её знакомая: в отношении женщин возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (по части четвёртой статьи 159 УК РФ).
«По версии следствия, в 2022 году подозреваемая, являясь директором городского спортивного центра, действуя по предварительному сговору со своей знакомой, фиктивно трудоустроила её на должность педагога-организатора. При этом начисляемая заработная плата за фактически не выполненную работу перечислялась на счёт трудоустроенного педагога. Незаконно полученными денежными средствами фигурантки распоряжались по своему усмотрению. После освобождения от должности директора спортивного центра по указанию подозреваемой, замещающей вышестоящие должности, мошенническая схема действовала уже с попустительства находившегося в ее подчинении нового директора учреждения, в отношении которого в настоящее время расследуется уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (по пунктам «г, е» части третьей статьи 286 УК РФ). В результате противоправных действий подозреваемых государству причинён имущественный ущерб на сумму более 1,3 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
По местам жительства подозреваемых уже проведены обыски, назначены судебные экспертизы.
