Восстановить асфальт и тротуары на месте раскопок тепловых сетей требуют в суде

Арбитражный суд Липецкой области рассматривает серию исков департамента развития территории администрации Липецк к АО «РИР Энерго» (в лице филиала – «Липецкая генерация») о восстановлении благоустройства после проведения коммунальных раскопок.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в исках указано, что компания проводила земляные работы по аварийному ремонту теплотрасс у дома №135 по улице Гагарина, дома №7 по улице Барашева, дома №6 по улице Фрунзе и дома №58 по улице Октябрьской, но после завершения ремонтных работ не восстановила благоустройство: не уложила заново асфальт и тротуарную плитку, не вывезла строительный мусор.Департамент благоустройства через суд требует навести порядок на месте раскопок и взыскать судебную неустойку в случае неисполнения решений суда.