Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Читать все
Общество
2266
сегодня, 17:17
20

«У меня краски больше, чем у вас нервов»

На вызов вандалов департамент развития территории ответил внедрением ИИ.

«Поймай меня, если сможешь» — так называется фильм о неуловимом аферисте. Возможно, чувствуя себя неуловимым, липецкий вандал бросил перчатку департаменту развития территории мэрии, расписав остановочный павильон с припиской: «У меня краски больше, чем у вас нервов».

«С нервами у коммунальных служб и правда непросто, особенно когда после каждой такой «творческой акции» приходится снова приводить город в порядок. Чувство юмора у авторов, безусловно, есть. Но очень хотелось бы, чтобы оно проявлялось в более подходящих для этого местах. Мы с уважением относимся к стремлению к самовыражению, однако у городского пространства есть свои правила. Фасады, остановки, павильоны и другие объекты городской инфраструктуры — не холсты для спонтанных экспериментов. Сотрудники департамента развития территории как работали на таких объектах, так и будут продолжать эту работу: выявлять и фиксировать нарушения», — ответили на этот перформанс в мэрии.

Вряд ли в Липецке можно найти здания, фасады которых не пострадали бы от рук вандалов. Краской из баллончиков они оставляют на стенах и витринах свои тэги-закорючки, а распространители наркотиков — ссылки на Telegram-каналы. Но смыть или закрасить такие художества зимой из-за низких температур непросто. Поэтому навести в этом плане порядок хозсубъекты и управляющие компании должны до 15 апреля. На закрашивание наркорекламы даются три дня с момента ее выявления работниками управ.

d8n6c9a0hbo02mkf5xynlqr41dr9vwxc.jpg

atai6ihemktuvlzifzhg32rimm2i4nrs.jpg

7107ca5nex04ot1x7wi2s8qes4umo3gs.jpg

В прошлом году департамент развития территории мэрии выдал собственникам зданий и объектов 2 279 предписаний об устранении надписей. По тем из них, которые были проигнорированы, составлены 42 протокола по соответствующей ст. 19.5 КоАП Липецкой области. Суды оштрафовали каждое юрлицо за пренебрежение требованиями мэрии на 10 000 рублей.

В этом году с вандализмом мэрия решила бороться с помощью искусственного интеллекта. Те самые комплексы фотофиксации «Дозор», которые использует департамент развития территории для снимков припаркованных на контейнерных площадках и газонах машин, научили фотографировать тэги и граффити на стенах зданий и заборах. ИИ тут же обрабатывает информацию, определяет по адресу собственников недвижимости и оформляет предписания об устранении выявленных правонарушений. По словам председателя департамента Ольги Логиновой, пока это — эксперимент, направленный на наведения порядка в городе. Если он себя зарекомендует, то ИИ станет хорошим подспорьем для управ в оперативном устранении нарушений Правил благоустройства Липецка.

За неполные три месяца «Дозор» в сфере благоустройства зафиксировал 94 объекта недвижимости, владельцы которых во время не удалили с них надписи и рисунки. На основании зафиксированных данных административные комиссии вынесли 47 постановлений по ст. 5.6 КоАП Липецкой области («за невыполнение работ по удалению самовольно размещенных объявлений и иной информации, надписей и изображений с внешних поверхностей элементов благоустройства»). Сумма наложенных судами штрафов составила 175 500 рублей.
Комментарии (21)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гражданин
27 минут назад
Когда уже будут публичные наказания таких вандалов? Их закорючки - плевок в лицо обществу.
Ответить
Клара
31 минуту назад
А мозгов меньше,чем у нас нервов.
Ответить
пластиковый стаканчик
сегодня, 21:35
вот нарисовали бы...
Ответить
Емобиль
сегодня, 21:33
По ощущениям, бабка первая - отставной полицейский
Ответить
Кузя
сегодня, 21:27
О как, владельцев штрафовать. Умно. Тебе всё разрисуют, а ты успей все эти художества скрыть. А не уложился, с тебя и штраф. Прям сочится сговор, больше малюют, больше штрафов. Казна в прибыли;))
Ответить
Бюджетник
сегодня, 21:18
Учитывая, что эти надписи пополняют бюджет, никто даже не будет пытаться ловить * , гораздо проще и приятнее получать с предпринимателей рубли. Эта статья буквально призыв: "Рисуйте где и что хотите! Вам ничего не будет!"
Ответить
Влад
сегодня, 20:55
Очень жаль,что дипчане так поступают,люди так делать не будут.
Ответить
Гость
сегодня, 20:48
А запретить продажу краски несовершеннолетним?
Ответить
Бабка Первая
сегодня, 20:08
Этот недоделанный Бэнкси зря вызов мэрии сделал. Найдут и спросят за позорную мазню без снисхождения.
Ответить
q
сегодня, 19:06
Остановки вне закона? Обвешали непрозрачной рекламой со всех сторон. Хоть раз предписали снять.
Ответить
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить