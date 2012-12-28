На вызов вандалов департамент развития территории ответил внедрением ИИ.

«Поймай меня, если сможешь» — так называется фильм о неуловимом аферисте. Возможно, чувствуя себя неуловимым, липецкий вандал бросил перчатку департаменту развития территории мэрии, расписав остановочный павильон с припиской: «У меня краски больше, чем у вас нервов».«С нервами у коммунальных служб и правда непросто, особенно когда после каждой такой «творческой акции» приходится снова приводить город в порядок. Чувство юмора у авторов, безусловно, есть. Но очень хотелось бы, чтобы оно проявлялось в более подходящих для этого местах. Мы с уважением относимся к стремлению к самовыражению, однако у городского пространства есть свои правила. Фасады, остановки, павильоны и другие объекты городской инфраструктуры — не холсты для спонтанных экспериментов. Сотрудники департамента развития территории как работали на таких объектах, так и будут продолжать эту работу: выявлять и фиксировать нарушения», — ответили на этот перформанс в мэрии.Вряд ли в Липецке можно найти здания, фасады которых не пострадали бы от рук вандалов. Краской из баллончиков они оставляют на стенах и витринах свои тэги-закорючки, а распространители наркотиков — ссылки на Telegram-каналы. Но смыть или закрасить такие художества зимой из-за низких температур непросто. Поэтому навести в этом плане порядок хозсубъекты и управляющие компании должны до 15 апреля. На закрашивание наркорекламы даются три дня с момента ее выявления работниками управ.В прошлом году департамент развития территории мэрии выдал собственникам зданий и объектов 2 279 предписаний об устранении надписей. По тем из них, которые были проигнорированы, составлены 42 протокола по соответствующей ст. 19.5 КоАП Липецкой области. Суды оштрафовали каждое юрлицо за пренебрежение требованиями мэрии на 10 000 рублей.В этом году с вандализмом мэрия решила бороться с помощью искусственного интеллекта. Те самые комплексы фотофиксации «Дозор», которые использует департамент развития территории для снимков припаркованных на контейнерных площадках и газонах машин, научили фотографировать тэги и граффити на стенах зданий и заборах. ИИ тут же обрабатывает информацию, определяет по адресу собственников недвижимости и оформляет предписания об устранении выявленных правонарушений. По словам председателя департамента Ольги Логиновой, пока это — эксперимент, направленный на наведения порядка в городе. Если он себя зарекомендует, то ИИ станет хорошим подспорьем для управ в оперативном устранении нарушений Правил благоустройства Липецка.За неполные три месяца «Дозор» в сфере благоустройства зафиксировал 94 объекта недвижимости, владельцы которых во время не удалили с них надписи и рисунки. На основании зафиксированных данных административные комиссии вынесли 47 постановлений по ст. 5.6 КоАП Липецкой области («за невыполнение работ по удалению самовольно размещенных объявлений и иной информации, надписей и изображений с внешних поверхностей элементов благоустройства»). Сумма наложенных судами штрафов составила 175 500 рублей.