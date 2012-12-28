«Будем соседям язык показывать»: в знаковом дворе на улице Космонавтов собираются построить 19-этажный дом
«Мы не против, но нас топят»: сток с улицы Маяковского уперся в «Зеленый берег»
Жители Ниженки и застройщики по разному смотрят на ничейный канал, который спасет улицу Маяковского от большой воды.
Подтопленная улица
— Застройщик поднял на участке грунт более чем на три метра выше наших участков. Навез и поднял. А земельный участок у него в аренде. А у него есть разрешение на изменение рельефа этого участка? Есть разрешение на застройку? Строители обещали встретиться с жителями нашей улицы, но этого так и не сделали. Из-за этой насыпи вся талая вода будет у нас на огородах и в домах, что уже происходит. СМИ периодически пишут о подтопленной во время паводков Ниженке, но мы — тоже Ниженка, и нас последние годы не топило ни разу, — говорит GOROD48 Михаил, владелец особняка по улице Маяковского, 82м.
Его участок упирается в водоотводную канаву, идущую от улицы Салтыкова-Щедрина к реке Воронеж. С участка Михаила видно бетонную стену, которой застройщик окружает будущий поселок «Зеленый берег».
Михаил обращает внимание на деревья, которые не выдержали перемен. «Застой воды в огородах и подвалах — это грибок, это болезни растений. У меня абрикос этой весной треснул, яблоня напополам развалилась. Деревья уже гниют. Что дальше?»
Сосед Михаила, Артем, показывает большой пруд, который образовался на его участке впервые.
— Такого уровня воды у меня никогда не было. Этот пруд даже облюбовали дикие утки. Жаль, вот прямо перед вашим приходом они куда-то улетели, — говорит мужчина.
Дом бывшего руководителя ТОС «Маяковский» Людмилы Абрамовой также соседствует с растущим «Зеленым берегом». Людмила говорит, что из своих окон видит, как трактор застройщика ковшом черпает воду на территории будущего туристического комплекса и сбрасывает ее на улицу Маяковского.
— Мы так и не добились того, чтобы нам показали документы на право застройки. Новый объект позиционируют как гостевые дома, но эти самые дома уже продают по 20 миллионов. Жителей нашей улицы удивляет, по какому праву застройщик не только засыпал одну из водоотводных канав на арендованной земле, но и поднял высоту участка. Я специально замеряла отметки с геодезистами. Оказалось, что эта насыпь выше уровня нашей улицы на два–три метра. Она даже выше площади Петра Великого! Это значит, что жители Ниженки потеряли часть луга, обычно тонущей в половодье поймы реки. Это значит, что воде некуда будет деваться, кроме как затапливать нашу улицу и наших соседей с улиц Дарвина, Чапаева, 20-го Партсъезда. Этой весной нам просто повезло: зимой снег лег на не промерзшую землю, которая впитала воду. В ином случае мы бы уже утонули, — считает Людмила.
Между последней цепочкой домов на Маяковского и рекой Воронеж — большой луг. Традиционное место отдыха местных жителей. Отсюда прекрасно видны Христорождественский собор и верхние этажи здания областного правительства.
Вдоль берега все еще лежит лед. Михаил уверен: как только он окончательно растает, вода из реки самотеком пойдет в канал. Канал переполнится, и масштаб затопления станет больше.
нерасчищенное устье канавы препятствует свободному сбросу воды в реку
Последней точкой экскурсии для GOROD48 были две выкопанные застройщиком канавки с внутренней стороны строящегося забора, по которым сквозь битый кирпич, глину и корневища деревьев едва течет вода. Эти желобки вряд ли смогут отвести все грунтовые воды с большого участка «Зеленого берега».
— Кто будет отвечать, когда нас затопит? — задается вопросом Михаил.
Жители улицы показывают две железобетонных панели, импровизированный мост в конце канавы, по которому ездит техника застройщика, и на груды земли и мусора за ним.
Михаил с горечью вспоминает, как раньше спускал катер по каналу в реку. Теперь путь перекрыт:
— Мы же не против строительства этого поселка. Но почему сразу не наладить добрососедские отношения? Не решать какие-то вопросы сообща? Мы же тоже люди.
Позиция депутата
За защитой своих интересов жители улицы обратились к депутату горсовета по их округу Олегу Косолапову. Тот изложил свою позицию в социальной сети:
«… Строители, возводящие микрорайон у реки, еще в прошлом году засыпали водоотводной канал, который испокон веков спасал этот участок Ниженки от наводнения. Позвонил Александру Кофанову, чья компания совместно с компанией Павла Тучкова занимается застройкой данной территории, и попросил разъяснить ситуацию. Строители засыпали и выровняли территорию на участке, находящимся в их собственности. По словам Кофанова, они готовы выполнить устройство нового водоотводного канала своими силами, но есть два условия. Во-первых, канал будет проходить по муниципальной земле, соответственно, им необходимо официальное разрешение, которое они не смогли получить в прошлом году. Во вторых, часть заборов и хозяйственных построек жителей заходят на эту землю и вплотную примыкают к границе их участка, что, по его мнению, является самозахватом и подлежит сносу по предписанию мэрии.
Всю информацию довел до и.о. главы города Светланы Бедровой. Ждем с жителями принятия решения. А принимать его необходимо. Если даже и пронесет сегодня, не факт, что не получим серьезную проблему в следующем году. Пока строители готовы сделать работу за свой счет, надо пользоваться моментом. Потом будет поздно и муниципалитету придется уже искать деньги в бюджете».
Что думает застройщик
Строители, возводящие на берегу реки Воронеж приватные резиденции (гостевые дома) «Зеленый берег», ситуацию видят иначе. После обращения депутата Косолапова и жалоб жителей свою версию событий GOROD48 изложил соучредитель компании «СУ-32» Александр Кофанов.
По его словам, информация о том, что жизненно важный канал уничтожен, не соответствует действительности. Более того, строители не только не засыпали его, но и взялись за его обустройство.
— Мы выкупили этот участок с торгов несколько лет назад, но осваивать его начали в 2025-м. Потратили почти год, чтобы согласовать проект со всеми заинтересованными сторонами. Взять то же Верхне-Донское управление Ростехнадзора, к которому относится Липецк. Ведомство включило Ниженку, тот самый луг, в зону подтопления. Мы получили в администрации Липецка разрешение на строительство лишь после того, как выполнили поставленное условие: отсыпали грунтом участок, подняв его выше отметки самого высокого половодья за последние сто лет, — рассказал Александр Кофанов.
Застройщик подчеркнул, что строительную площадку не раз проверяли все надзорные органы. Никаких нарушений не выявлено. Что касается водоотведения, то, по версии строителей, система не уничтожена, а модернизируется.
из рекламного буклета застройщика
— Существующий канал как был, так и остался. Более того, за возводимым забором со стороны «Зеленого берега» будет обустроен еще один. Существующую водоотводную канаву, которая делила пополам арендованными нами участок, мы не только не засыпали, но углубили и расчистили. Для водопонижения мы прокладываем по участку сеть ливневой канализации. Кстати, все здания на участке будут подключены к центральной городской канализации. А куда сбрасывают жидкие нечистоты жители Ниженки, в том числе улицы Маяковского? Не прямотоком ли через дренажные канавы прямо в реку?
В ответ на претензии жителей улицы Маяковского о подтоплении Александр Кофанов обозначил встречные претензии, касающиеся законности использования прибрежной зоны. По его словам, строители готовы заняться отводом воды, но упираются в бюрократические препятствия и действия самих жителей.
— Мы не против прочистить существующий водоотводной канал по границе с улицей Маяковского. Но для этого мы ждем действий от жителей улицы Маяковского, самозахватом придвинувших свои заборы и хозпостройки к канаве, накопавших там личных прудиков. Мы не против прочистить канаву, когда весь самозахват будет убран с муниципальной земли — в ином случае на этой узкой полоске земли просто не сможет работать техника, — уверяет Александр Кофанов.
P.S. При подготовке этой публикации GOROD48 выяснил удивительное: ни одна из водоотводных канав, даже та, что разграничивает частный сектор Маяковского и строящийся «Зеленый берег», не имеет владельцев.
Де-юре они бесхозные, хотя на их очистку из муниципального бюджета постоянно выделяют деньги. Этот факт лишь добавляет сложности в поиске компромисса между соседями, разделенными бетонным забором и претензиями друг к другу.
Комментарии (2)