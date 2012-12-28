В Чаплыгинском округе убит сотрудник военной полиции

В Управлении Следственного комитета по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителя. В совершении особо тяжкого преступления подозревается житель Чаплыгинского муниципального округа.

Как сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области, 19 марта мужчина вооруженный огнестрельным оружием, вступил в конфликт с прибывшими сотрудниками военной полиции и открыл по ним стрельбу. В результате один из полицейских получил смертельное ранение и погиб на месте происшествия.

«Подозреваемый задержан, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства совершенного особо тяжкого преступления», — сообщили в региональном управлении СКР.