«Каждый день я видела мертвых щенков»: защитница животных рассказала о жутких условиях в липецком приюте
Разбитая подвеска или штраф 7500 рублей: на ссёлковской развязке водители выезжают на встречку
Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Участковый сфальсифицировал объяснения двух участников конфликта, чтобы не возбуждать дело
Происшествия
279
18 минут назад
Подозреваемую в покушении на убийство дочери и сына 41-летнюю липчанку арестовали
Матери избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия.
Напомним, жуткая история произошла в Липецке 26 февраля: по данным следствия, женщина дала двум своим детям лекарства с седативным, снотворным и противосудорожным действием, а после и сама приняла препараты. Но при этом липчанка обо всем рассказала соседке, а та срочно вызвала скорую.
Женщина разведена, c отцом детей они вместе не живут. Сам мужчина нелицеприятно охарактеризовал свою бывшую жену, говоря о её психоэмоциональном состоянии. Но на профилактическом учёте в полиции семья не состояла как неблагополучная.
В отношении липчанки возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, пунктам «а,в» части второй статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двоих малолетних детей», ход и результаты расследования которого находятся на контроле прокуратуры и лично председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Мать с детьми сразу после происшествия отвезли в больницу. Дети все еще находятся под наблюдением врачей, их здоровью ничего не угрожает. Женщину уже выписали.
0
0
3
1
0
Комментарии