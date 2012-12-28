Неделя 48
349
55 минут назад
«Вали давай!» — зиме сказали. А снег подумал, что ему
Итоги недели
И даже если жизнь театр,
то ведь не факт, что ты артист.
Ты может критик, декоратор,
статист
Завод «Моторинвест» заработал еще в 2010-м. Раньше на предприятии небольшими партиями выпускали автомобили «Great Wall», «Haval», «Changan». С 2022 года завод выпускает электрокары бренда «Evolute». Предприятие собиралось увеличить локализацию производства до 100% к 2030 году. Для достижения этой цели был переоборудован 11-летний цех, который и сложился как карточный домик.
Площадь обрушения составила около пяти тысяч квадратных метров. К спасательным работам были привлечены 114 человек и 35 единиц техники, 15 бригад скорой помощи. Вначале из раздавленного снегом цеха вытащили четверых рабочих. Потом — еще двоих, которые до этого смогли связаться со спасателями по телефонам. К 16 часам «Ещё двух человек извлекли из-под завалов завода «Моторинвест». Они были последними извлеченными из руин.
В начале шестого часа вечера поисково-спасательные работы были завершены. Всего были спасены восемь человек. Их госпитализировали в три больницы: в областную клиническую, в Елецкую городскую имени Семашко и в Лебедянскую ЦРБ. У всех — состояние средней тяжести. Пострадавших могло быть и больше, если бы кровля сложилась не во время обеденного перерыва.
По основной версии ЧП, крыша сварочного цеха могла обрушиться из-за скопления снега. Однако пресс-служба «Моторинвеста» сообщила «Российской газете», что «работы на предприятии по очистке кровель от снега производились на постоянной основе». И предположили, что «возможной причиной обрушения здания стал аномальный для региона объем осадков, выпавший в последние сутки». Действительно, в среду-четверг всю центральную Россию накрыл балканский циклон.
«По факту обрушения кровли на заводе «Моторинвест» Следком возбудил уголовное дело» по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». Свои проверки начали прокуратура и Госинспекция труда Липецкой области.
Читатели GOROD48 быстро разобрались в ситуации.
— Ошибки в расчетах снеговой и ветровой нагрузок. Замена материалов при строительстве, удешевление сметной стоимости, вот и результат, — выдал базу Влад.
— С одной стороны хорошо, что завод из картона построили, погибших нет, — написал Васся.
— Ничего удивительного. Что такое убирать снег зимой в Липецке не знают. На с крыш, ни на дорогах, — добавил Гость 1.
— Вспомнилось, как в Лебедяни склад Пепсико рухнул и миллионы литров сока утекли в реку Дон, — вспомнил историю девятилетней давности Савелий.
Склад «PepsiCo» в Лебедяни сложился в 10 часов 25 апреля 2017 года. Площадь обрушения составила порядка 300 кв. метров. В это время на складе хранились 28 миллионов литров концентратов и сока. В результате ЧП травмы получили двое рабочих. А вот сколько сока вытекло в реку Дон — неизвестно. Общий объем выплат компания «PepsiCo» по искам прокуратуры за вред реке и почве составил 8,5 млн рублей.
В деревне светофор сломали
и грянул транспортный коллапс:
смешались в кучу кони, люди,
собаки, гуси, трактора
На этой неделе на нас обрушились, как говорится, 33 несчастья.
В ночь на понедельник в Липецке на улице Плеханова, 61 глыба льда сорвалась с крыши и повредила вывеску магазина. А ранним утром «Снежная лавина сошла на машину и тротуар в центре Липецка». Куски арматуры, которой была огорожена скатная крыша пятиэтажки на Зегеля, насквозь прошили машину.
— В УК «Слобода» никаких мер к очистке кровли не принимали, — сообщил GOROD48 житель дома Дмитрий, приславший фотографии засыпанной лавиной машины.
В этот же день «В Липецке случился зимний паводок». GOROD48 завалили фото и видео рек, разлившихся по всему городу. Хуже всего, возможно, пришлось району Тракторного, где перестал ходит трамвай, а автобусы стали паромами. Несколько АС-машин муниципального управления благоустройства явно успевали откачивать воду в традиционных местах подтопления.
В этот же день «Автобус «Москва-Липецк» попал в ДТП в Тульской области». Один из его водителей погиб. На этом роковом 214-м километре трассы «Дон» в понедельник произошло еще пять ДТП, в которые в общей сложности попали 14 единиц транспорта. В них пострадали шесть человек.
Во вторник резко похолодало. Ночью столбики термометров опустились ниже 20 градусов и «Утром в Липецке с линии сошел каждый 10-й автобус». После оттепели мороз превратил улицы в сплошные катки или покрыл их ледяной зябью. Снежная каша на проездах в микрорайонах стала замерзшей колеей. Преодолеть их могли лишь машины с высоким клиренсом. Лед оказался даже в тех местах, где раньше с ним боролись в первую очередь — на остановках. В итоге «Ребенок поскользнулся под автобус в центре Липецка». Взрослые еле успели вытащить мальчика из-под колес.
Как следствие — за сутки в травмпункты города обратились 138 человек. Больше всего пациентов поступило в травмпункт дежурной больницы города «Липецк-Мед»: 72 человека, в полтора раза больше обычного. Самые распространенные травмы во время гололеда — ушибы и растяжения, переломы запястий и лучевых костей.
В обезглавленной после скоропостижного ухода мэра администрации Липецка только разводили руками. Сделали, мол, все, что смогли, рассыпали 634 тонны противогололедных материалов. Читатели GOROD48 оценили действия мэрии:
— Порядка нет, если бы вовремя убрали эту кашу, которая замерзла кругом, не было бы этого коллапса! Никому дела нет до уборки, просто бардак…
— У меня машина за 24 часа примерзла, ели сдернул. Нива седан баклажан…
— Почему, ради всего святого, посыпают только у подъезда?! Дальше я должна лететь? Ползти? Ехать на картонке? Не дойти до остановки! Посыпьте! Ведь знаете, где люди ходят. Тропинки отлично видно!..
— Освоила пингвиний шаг, потому что 5 лет назад уже упала на обледеневшем тротуаре и сломала запястье…
А вечером жители Сокола вдруг остались без газа. «Причина отключения газоснабжения пока выясняется», — сообщили GOROD48 в «Газпром Газораспределение Липецк». Утром в среду выяснилось, что «На Соколе без газа оставались 980 домов». Только через сутки газ вернули всем потребителям.
В ночь на среду ТЦ «Октябрьский» обогревали вручную: пропало отопление. В среду остались без отопления и две многоэтажки рядом с ТЦ на улице Меркулова. Рядом с ними порвало теплосеть. Аварийная бригада МУП «Липецктеплосеть» менее чем за сутки вернула тепло потребителям. А в среду вечером «Улица Папина замерла из-за лобового столкновения»: ее перекрыли разбитые в ДТП «Киа» и «Джили».
В четверг под тяжестью снега рухнул цех автозавода в Красном — так о беде отечественного автопрома узнала вся страна. В этот день в Ельце выпало девять миллиметров осадков (1 миллиметр осадков равен 1 - 1,5 сантиметра снежного покрова), а в Липецке — пять (сильным снегопад считается при выпадении за сутки 6 миллиметров). Утром 19 февраля водителей ждал неприятный сюрприз на кольцевой дороге — начиная от Лебедянской развязки в сторону сокольского поста образовался затор длиной в два километра. Пробку вызвало столкновение двух машин. В четверг вечером «Чистивший дорогу от снега «КамАЗ» завалился на бок». ДТП произошло на дороге Липецк-Хлевное. Со слов очевидцев, растянувшимся на всю дорогу строем три машины дорожных служб чистили снег. И вдруг одна из низ, правая по ходу движения, съехала в кювет.
Пятница вдруг оказалась совершенно спокойной. Ну, разве что в селе Гагарино Лев-Толстовского района обрушилась под тяжестью снега крыша одноэтажного 8-квартирного дома. Погибших и пострадавших не было (на прошлой неделе в селах Круглое и Котовка того же Лев-Толстовского района снег также обрушил крыши одноэтажных четырехквартирных домов).
Крупье выносит черный ящик
и просит знатоков назвать
последние слова пилота
до столкновения с землей
В этот раз оставим за скобками точечные проблемы вечного противостояния ресурсных компаний, «управляшек» и жителей города (хотя стоит упомянуть буквально погибающую «сталинку» на Парковой,1, которую и топит, и замораживает одновременно), а сосредоточимся на других системных городских проблемах.
Уже через год-другой у Быханова сада в новых небоскребах на 300 000 квадратных метров будут жить 10 тысяч человек. Району нужна новая школа. Мэрия запланировала строительство школы на 1200 мест. Но вот беда — под нее не выделили отдельный большой участок, а отвели малый, на котором находится 24-я школа. Второй ее корпус предполагается построить на участке принадлежащем Министерству обороны. Но военные ни в какую не хотят передавать его муниципалитету.
А еще вице-мэр Светлана Сурмий высказала пожелание закончить в этом году проектирование крайне необходимого горожанам автомобильно-пешеходного моста, который, если его построят, соединит Опытную станцию с улицей Гагарина через железнодорожные пути. Пока мэрия имеет лишь проект планировки территории — это, можно сказать, первый шаг на пути к строительству моста. «Новый мост с Опытной на улицу Гагарина над железной дорогой будет длиной 380 метров». Общая протяженность линейного объекта с подъездом к нему составит без малого два километра.
А еще выяснилось, где концессионеру, «Мовисте», определили место под разворотное кольцо для новой ветки трамвайных путей, которая должна соединить улицу Стаханова с Центральным рынком: на перекрестке улиц Стаханова и Минской, в районе ресторана «Тайга». Однако «Счетная палата Липецка обозначила риски по трамвайной концессии». Мэрия как концедент собралась выплатить компании «Мовиста» уже в феврале еще 1 млрд рублей по трамвайной концессии к ранее выплаченным 4,8 миллиардам. Председатель Счетной палаты Марина Зиборова напомнила, что концессионер, в свою очередь, не спешит выполнять свои обязательства перед городом, удлинив сроки реализации проекта на два года в нарушение прежних договоренностей. И что «существует риск из исчезновения концессионера с уже полученными им деньгами».
В прошлом году Счетная палата Липецка провела 27 проверок расходов бюджета Липецка на 13,5 млрд рублей. Ревизоры выявили 141 нарушение на 1,1 миллиарда. Из них 923 миллиона — в бухгалтерском учете, а еще 176 миллионов — в расчетах мэрии по муниципальным контрактам. Но тут вдруг выяснилось, что правительство области внесло в мэрию и горсовет предложение о внешнем контроле над расходами муниципального бюджета со стороны областной Контрольно-счетной палаты. Так что, «Счетную палату Липецка ликвидируют?»
— Местное самоуправление самостоятельно в пределах своих полномочий. Передача контроля над муниципальными финансами на уровень субъекта означал бы фактическое поглощение местного самоуправления государственной властью региона, что противоречит 12-й статье Конституции России. Для передачи полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля на уровень субъекта нет оснований, — заявила Марина Зиборова.
… А еще в понедельник, в оттепель, «Мозаичный пешеходный переход под Петровским спуском снова потек» (до этого, в ноябре, мы рассказывали о том, что переход «плачет»: по его обновленным мозаичным стенам текла вода). А ведь стоимость капремонта подземки выросла на 60% от начальной за счет дополнительных работ, в т.ч. устройства дополнительной гидроизоляции стыков плит перекрытия под установленным над переходом памятным знаком «Тут была канцелярия Липецких железных заводов эпохи Петра Великого». Реконструкцию перехода с привлечением московских реставраторов, напомним, лично курировал мэр Роман Ченцов. Несколько раз он заявлял, что в подземке делается все на века.
Кстати, увеличение бюджетных расходов в прошлом году случилось на всех крупных объектах, которые курировало управление главного смотрителя. Так, при реконструкции другой подземки, на площади Металлургов, допработы обсчитали в 4,5 млн рублей. Реставрация памятника «Борцам революции» на площади Революции подорожала за счет допработ на 738,2 тысячи. Обновление мемориала на площади Героев при начальной цене контракта в 112,4 млн рублей, подорожало по итогу на более чем 28 миллионов…
Кажется, удорожание работ в УГС стало уже нормой. Однако в управлении главного смотрителя всякий раз божатся, что не переплачивают подрядчикам ни копейки. Если говорить о мозаичном переходе, то «В липецкой мэрии сослались на конденсат в мозаичном подземном переходе». Но если это не так, подрядчик устранит дефекты.
— Вместо перехода водопад. Комсомольский пруд превратился в болото. Нижний парк запущен. Городская набережная заброшена. Разрытый «Брусникой» котлован. Сомнительные кафешки. И это центр нашего некогда цветущего города! — поразилась стремительной деградации Липецка Татьяна.
Ну и ну!
«На Центральном пляже Липецка достали из воды 36-летнего мужчину». В воде он провел около 40 минут. Его достали работавшие неподалеку строители и передали бригаде «скорой». В областном ожоговом Центре пациенту диагностировали сильное переохлаждение и обморожение рук. Выяснилось, что недавно у него умерла мать и он остался совсем один.
«Дело о производстве центнера мефедрона рассматривают в областном суде». На скамье подсудимых — многократно судимый житель Красноярска. Его сообщник пропал на СВО.
«Бывший заместитель начальника отделения почтовой связи получила 2,5 года колонии за присвоение более двух миллионов». Сотрудниц «Почты России» едва ли не ежемесячно судят за присвоение товаров, но на этот раз речь идет о внушительной сумме. На память приходит известный мэм с экс-президентом Украины Януковичем: «Остановитесь!»
«Вот так Масленица: заместитель начальника липецкой колонии присвоил девять тонн муки». Его оштрафовали на 150 000 рублей.
Кроме обрушения цеха «Моторинвеста» Липецкая область стала на этой неделе источником еще одной федеральной новости — сожжения чучела Лабубу — коллекционной игрушки, придуманной гонконгским дизайнером Лун Касином. В археологическом парке «Аргамач», предприятии, заметим, коммерческом, героев маскульта жгут на масленицу регулярно — с 2017 года. Нынешняя пиар-акция оказалась самой громкой.
0
0
0
0
1
Комментарии