В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
Женщина поочерёдно выносила свои вещи из автобуса и у одного пакета тут же нашлась новая хозяйка
«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
20-летний водитель и его 18-летняя пассажирка попали в больницу после столкновения на тамбовке
Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
Происшествия
1629
сегодня, 17:29
9
Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
Из восьми пострадавших четверо находятся в тяжелом состоянии.
Всего после обрушения кровли цеха госпитализированы восемь человек: четыре — в тяжёлом состоянии, четыре — в состоянии средней тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
«Благодарю сотрудников экстренных служб за оперативную и слаженную работу», — добавил губернатор.
Крыша сварочного цеха завода «Моторинвест» обрушилась сегодня в 13:50. Площадь обрушения составила пять тысяч квадратных метров.
К спасательным работам было привлечено 114 человек и 35 единиц техники. На «Моторинвест» направили 15 бригад скорой помощи.
По основной версии ЧП, крыша сварочного цеха могла обрушиться из-за скопления снега.
0
6
2
1
5
Комментарии (9)