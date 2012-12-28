Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Улица Папина замерла из-за лобового столкновения
Происшествия
На заводе «Моторинвест» обрушилась крыша цеха: под завалами могут находиться люди
Происшествия
В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
Происшествия
Женщина поочерёдно выносила свои вещи из автобуса и у одного пакета тут же нашлась новая хозяйка
Происшествия
«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
Происшествия
На Центральном пляже Липецка достали из воды 36-летнего мужчину
Происшествия
ДТП вызвало сильный затор на липецкой кольцевой дороге
Происшествия
20-летний водитель и его 18-летняя пассажирка попали в больницу после столкновения на тамбовке
Происшествия
Избившим 69-летнего дворника парням изменили меру пресечения
Происшествия
Обрушившийся цех изнутри: разборы завалов продолжаются
Происшествия
Читать все
Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
Происшествия
Снегопад в Липецкой области закончится к утру
Погода в Липецке
Жильцы дома по улице Интернациональной за полгода оставили 89 заявок по вопросу отопления
Общество
Спасатели УГПСС продолжают вызволять из снежного плена автомобили
Происшествия
Бензин продолжил дорожать в Липецкой области
Общество
Восемь пострадавших на заводе «Моторинвест» госпитализированы в три больницы
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Агрокластер Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» наращивает производство
Общество
Двоих заболевших корью вахтовиков выписали из больницы
Здоровье
В Долгоруковском округе утром горел дом
Происшествия
Читать все
Происшествия
1629
сегодня, 17:29
9

Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены

Из восьми пострадавших четверо находятся в тяжелом состоянии.

Поисково-спасательные работы на заводе «Моторинвест» завершены. По информации МЧС, под завалами больше никого нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Всего после обрушения кровли цеха госпитализированы восемь человек: четыре — в тяжёлом состоянии, четыре — в состоянии средней тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

«Благодарю сотрудников экстренных служб за оперативную и слаженную работу», — добавил губернатор.

Крыша сварочного цеха завода «Моторинвест»  обрушилась сегодня в 13:50. Площадь обрушения составила пять тысяч квадратных метров. 

К спасательным работам было привлечено 114 человек и 35 единиц техники. На «Моторинвест» направили 15 бригад скорой помощи.

По основной версии ЧП, крыша сварочного цеха могла обрушиться из-за скопления снега.
«Моторинвест»
ЧП
0
6
2
1
5

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Аlex
18 минут назад
В 13.30 все обрушилось. Я там был.
Ответить
дед
19 минут назад
Хорошо, что всё живы. Постройка конечно так себе, креативные строили, по непонятным проектам.
Ответить
Версия у них!
31 минуту назад
Падение крыши могло от снега! Вот юмористы! А от чего еще могла упасть крыша здесь?
Ответить
Nevermore
10 минут назад
Версий можно много рассматривать: грубые ошибки в проекте, грубые нарушения в монтаже, материалы конструкции несоответствующего качества, нарушения в эксплуатации, диверсия. Можно еще накидать. Но групповой несчастный случай на производстве рассматривает государственная комиссия и они из бизнеса там всю кровь выпьют но причину установят. Поделом! Жаль тут только работников и тех, кто машины уже под заказ ждет.
Ответить
Город 48
32 минуты назад
Пострадавшим скорейшего выздоровления!!
Ответить
гость
38 минут назад
А туда ещë активно выпускников Вузов зазывали.
Ответить
Партработник
45 минут назад
А кто из руководителей региона был на месте Чп?
Ответить
Баба Нюра
10 минут назад
Главное, чтобы руководители региона обеспечили присутствие на месте ЧП требуемых профильных специалистов. Союз может и развалился потому, что в нужных местах вместо специалистов руководили болтуны-партработники?
Ответить
Анна
58 минут назад
Слава богу все живы. Здоровья всем.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить