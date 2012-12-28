«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
В Липецке сегодня выпало пять миллиметров осадков, в Ельце – девять
Сильный снег принес южный циклон из Крыма.
Как рассказала GOROD48 дежурный синоптик липецкого гидрометцентра Дания Знойкина, еще больше снега сегодня выпало во Льве Толстом и Ельце: на первой метеостанции зафиксировали 8 миллиметров осадков, на второй — ещё больше, 9 миллиметров.
В Конь-Колодезе также снежно, как в Липецке — за день выпало 5 миллиметров осадков.
При этом сильным снегопад считается при выпадении за сутки 6 миллиметров осадков.
Дорожные службы уже работают в усиленном режиме.
Такой снегопад связан с проходом над Липецкой областью юного циклона из Крыма: он сейчас движется с юга на север ЦФО.
