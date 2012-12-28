Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На заводе «Моторинвест» обрушилась крыша цеха: под завалами могут находиться люди
Происшествия
«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
Происшествия
Обрушившийся цех изнутри: разборы завалов продолжаются
Происшествия
Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
Происшествия
Восемь пострадавших на заводе «Моторинвест» госпитализированы в три больницы
Происшествия
Избившим 69-летнего дворника парням изменили меру пресечения
Происшествия
В деле об автоподставах еще двое подозреваемых: инспекторы ДПС
Происшествия
Обрушение кровли на «Моторинвесте»: видео с места происшествия
Происшествия
Из-под завалов обрушившегося цеха достали шестого пострадавшего
Происшествия
Чистивший дорогу от снега «КамАЗ» завалился на бок
Происшествия
Читать все
В Липецке сегодня выпало пять миллиметров осадков, в Ельце – девять
Погода в Липецке
Новый мост с Опытной на улицу Гагарина над железной дорогой будет длиной 380 метров
Общество
Автомобили ДПС и такси столкнулись на перекрестке улиц Космонавтов и Циолковского
Происшествия
31-летний липчанин украл телефон из раздевалки и подарил его своей девушке
Происшествия
В деле об автоподставах еще двое подозреваемых: инспекторы ДПС
Происшествия
В Липецкой области — новый министр финансов
Политика
Липчанин отсудил за пальто его двойную цену
Общество
57-летний мужчина пострадал во время пожара в Усманском округе
Происшествия
«УАЗ» опрокинулся на ночной дороге
Происшествия
Попасть в квартиру 84-летнего мужчины медикам помогли спасатели
Общество
Читать все
Общество
1403
сегодня, 10:02
17

Новый мост с Опытной на улицу Гагарина над железной дорогой будет длиной 380 метров

Общая протяженность линейного объекта с подъездом к нему составит без малого два километра.

Как уже сообщал GOROD48, департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка принял от челябинской компанией «Азимут» проект планировки территории (ППТ), выделенной под строительство автомобильно-пешеходного моста, который должен соединить район Опытной с улицей Гагарина через железнодорожные пути.

Общественные обсуждения проектов межевания и проектов планирования объекта, который затронет интересы жителей улиц Опытной, Гусева, Железнякова, Селекционной, Лебедянской, Трубной, Совхозной, прошли в мэрии в октябре прошлого года. А 22 января этого года региональное министерство строительства и архитектуры утвердил своим приказом проекты планировки и межевания нового линейного объекта общей протяженностью 1981 метр, 380 метров которого — сам мост. О чем в минувший вторник вице-мэр Липецка Светлана Сурмий сообщила членам профильной комиссии Липецкого горсовета.

Принятый проект планировки территории определяет порядок использования земельных участков, размещения объектов капитального строительства и развития инфраструктуры. Он является частью градостроительной документации, необходимой для последующей разработке проектно-сметной документации строительства моста. То есть никакого проекта будущего моста пока нет. Светлана Сурмий лишь высказала желание разработать его к концу этого года.

Однако ППТ дает общее представление о будущем этого чрезвычайно нужного Липецку путепровода, так как активно застраиваемый район Опытной сегодня является анклавом всего с двумя полноценными въездами и выездами по улицам Опытной и Виктора Музыки, но в одном направлении — на Лебедянский выезд. В 2021 году глава города Евгения Уваркина рассказала GOROD48, что мэрия начала работу по проектированию строительства еще одного выезда с Опытной — через Боевой проезд прямо на улицу Гагарина над железной дорогой. И вот первый шаг к этому проекту сделан.

В ППТ не зря указана общая длина этого линейного объекта — без малого два километра. Это значит, что помимо моста нужно увеличивать пропускную способность подъезда к самому виадуку. Сейчас Боевой проезд на участке улицы Виктора Музыки —улица Опытная относится к категории дороги местного значения. На этом участке нужно расширять дорогу до четырех полноценных полос. Две из них, примыкающих к осевой линии, должны быть 3 метра шириной, две крайних правых — по 3,75 метра. Понятно, что должны быть и двухметровой ширины тротуары. Также веяниями времени предусмотрены примыкающие к тротуарам 3-метровые велодорожки. Итого авторы ППТ видят дорогу в красных линиях шириной 26-29 метров. Этот участок будет длиной примерно 280 метров. Он будет примыкать к расширенной дороге по улице Опытной, непосредственной примыкающей к мосту. Длина этого участка — 1,3 километра. Единственное его отличие от предыдущего — ширина тротуара, которая составит 2,25 метра. Водителям там можно будет разгоняться до 70 км/ч. И потом — 380-метровый мост, примыкающий к улице Гагарина как Т-образный перекресток. Линейные параметры моста те же, что и подъезда к ней за исключением ширины пешеходной части — ее размеры отданы на откуп тем, кто будет составлять проектно-сметную документацию моста.

13ac2a6d-5381-4360-959b-aad334a793ac.jpg

Планируемый линейный объект не относится к особо опасным и технически сложным. Авторы ППТ написали, что в ходе расширения дорог и строительства моста необходимо предусмотреть работы по переустройству сетей наружного освещения с учетом строительства опор виадука, строительство очистных сооружений на сетях ливневой канализации, организации парковок у административных и торговых зданий, благоустройство прилегающей территории. В зону строительства попрали 88 объектов: десяток частных жилых домов, три многоэтажки, склады, гаражи, газопроводы высокого, среднего и низкого давления, ливневая канализация, наружное освещение, теплосети, водопроводные сети и сети водоотведения, кабели электросетей 0,4кВ, трансформаторная подстанция, административные, торгово-офисные здания, магазин, ателье и даже банк. Также стоит учитывать, что зона размещения линейного объекта расположена в водоохранной зоне реки Студеновка, у одного из Привокзальных прудов.
мост на Опытную
4
3
0
3
4

Комментарии (17)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Оля
15 минут назад
Не верю, обещают давно. Строить лет 10 будут.
Ответить
Да уж
15 минут назад
Все расходы на инфраструктуру нужно закладывать в цену жилья в новых кварталах. Хочешь жить на окраиной целине? Плати за мосты/школы
Ответить
Нардеп
18 минут назад
Судя по картинке "ГЕНИАЛЬНЫЙ" проектировщик даже на место не выезжал. Вспоминается старя строительная поговорка которую даже Владимир Владимирович Путин процитировал! - Гладко было на бумаге. Да забыли про овраги!
Ответить
Афанасий
19 минут назад
А трамвай будет по мосту ходить?
Ответить
Скр
22 минуты назад
Так что хотят построить: мост,путепровод или даже виадук?
Ответить
Елена
31 минуту назад
хочется дожить до того времени, как мост будет введен в эксплуатацию! Но не верю, не верю!!!
Ответить
Неравнодушный
32 минуты назад
Завод для электромобилей построили уже!!! Удачи!!! С Мостом!!!!
Ответить
Гостья1
36 минут назад
Затрат много.... А как без этих реконструкций живут жители Опытной.для них это жизеннонеобходимо?
Ответить
Смехопанорама
43 минуты назад
в водоохранной зоне реки Студеновка, у одного из Привокзальных прудов. - для тех кто понимает !
Ответить
Ничего нового
44 минуты назад
Детский сад.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить