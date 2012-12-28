«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
Новый мост с Опытной на улицу Гагарина над железной дорогой будет длиной 380 метров
Общая протяженность линейного объекта с подъездом к нему составит без малого два километра.
Общественные обсуждения проектов межевания и проектов планирования объекта, который затронет интересы жителей улиц Опытной, Гусева, Железнякова, Селекционной, Лебедянской, Трубной, Совхозной, прошли в мэрии в октябре прошлого года. А 22 января этого года региональное министерство строительства и архитектуры утвердил своим приказом проекты планировки и межевания нового линейного объекта общей протяженностью 1981 метр, 380 метров которого — сам мост. О чем в минувший вторник вице-мэр Липецка Светлана Сурмий сообщила членам профильной комиссии Липецкого горсовета.
Принятый проект планировки территории определяет порядок использования земельных участков, размещения объектов капитального строительства и развития инфраструктуры. Он является частью градостроительной документации, необходимой для последующей разработке проектно-сметной документации строительства моста. То есть никакого проекта будущего моста пока нет. Светлана Сурмий лишь высказала желание разработать его к концу этого года.
Однако ППТ дает общее представление о будущем этого чрезвычайно нужного Липецку путепровода, так как активно застраиваемый район Опытной сегодня является анклавом всего с двумя полноценными въездами и выездами по улицам Опытной и Виктора Музыки, но в одном направлении — на Лебедянский выезд. В 2021 году глава города Евгения Уваркина рассказала GOROD48, что мэрия начала работу по проектированию строительства еще одного выезда с Опытной — через Боевой проезд прямо на улицу Гагарина над железной дорогой. И вот первый шаг к этому проекту сделан.
В ППТ не зря указана общая длина этого линейного объекта — без малого два километра. Это значит, что помимо моста нужно увеличивать пропускную способность подъезда к самому виадуку. Сейчас Боевой проезд на участке улицы Виктора Музыки —улица Опытная относится к категории дороги местного значения. На этом участке нужно расширять дорогу до четырех полноценных полос. Две из них, примыкающих к осевой линии, должны быть 3 метра шириной, две крайних правых — по 3,75 метра. Понятно, что должны быть и двухметровой ширины тротуары. Также веяниями времени предусмотрены примыкающие к тротуарам 3-метровые велодорожки. Итого авторы ППТ видят дорогу в красных линиях шириной 26-29 метров. Этот участок будет длиной примерно 280 метров. Он будет примыкать к расширенной дороге по улице Опытной, непосредственной примыкающей к мосту. Длина этого участка — 1,3 километра. Единственное его отличие от предыдущего — ширина тротуара, которая составит 2,25 метра. Водителям там можно будет разгоняться до 70 км/ч. И потом — 380-метровый мост, примыкающий к улице Гагарина как Т-образный перекресток. Линейные параметры моста те же, что и подъезда к ней за исключением ширины пешеходной части — ее размеры отданы на откуп тем, кто будет составлять проектно-сметную документацию моста.
Планируемый линейный объект не относится к особо опасным и технически сложным. Авторы ППТ написали, что в ходе расширения дорог и строительства моста необходимо предусмотреть работы по переустройству сетей наружного освещения с учетом строительства опор виадука, строительство очистных сооружений на сетях ливневой канализации, организации парковок у административных и торговых зданий, благоустройство прилегающей территории. В зону строительства попрали 88 объектов: десяток частных жилых домов, три многоэтажки, склады, гаражи, газопроводы высокого, среднего и низкого давления, ливневая канализация, наружное освещение, теплосети, водопроводные сети и сети водоотведения, кабели электросетей 0,4кВ, трансформаторная подстанция, административные, торгово-офисные здания, магазин, ателье и даже банк. Также стоит учитывать, что зона размещения линейного объекта расположена в водоохранной зоне реки Студеновка, у одного из Привокзальных прудов.
