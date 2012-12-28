С начала года на водоёмах области спасли шесть человек, десять погибли

Липчан предостерегают от купания в необорудованных местах и грозят штрафами от 500 до 1000 рублей.

С начала этого года на водоёмах области сотрудники УГПСС спасли шесть человек, десять погибли.Перед трёхдневными июньскими выходными в Липецке усилены меры безопасности на водоёмах. Как сообщает Управление по делам ГО и ЧС Липецка, в городе организован дополнительный контроль мест, где купаться запрещено. Спасатели также увеличили патрулирование официальных пляжей. Кроме того, они проведут профилактические рейды по требованиям безопасности у воды. Нарушителям грозят штрафы от 500 до 1000 рублей.«В прошлом году в Липецке утонули семь человек. Все купались в необорудованных местах, некоторые из них — в состоянии алкогольного опьянения», — добавляют в Управлении по делам ГО и ЧС Липецка.