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Происшествия
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сегодня, 14:13
С начала года на водоёмах области спасли шесть человек, десять погибли
Липчан предостерегают от купания в необорудованных местах и грозят штрафами от 500 до 1000 рублей.
Перед трёхдневными июньскими выходными в Липецке усилены меры безопасности на водоёмах. Как сообщает Управление по делам ГО и ЧС Липецка, в городе организован дополнительный контроль мест, где купаться запрещено. Спасатели также увеличили патрулирование официальных пляжей. Кроме того, они проведут профилактические рейды по требованиям безопасности у воды. Нарушителям грозят штрафы от 500 до 1000 рублей.
«В прошлом году в Липецке утонули семь человек. Все купались в необорудованных местах, некоторые из них — в состоянии алкогольного опьянения», — добавляют в Управлении по делам ГО и ЧС Липецка.
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