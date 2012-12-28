В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
Женщина поочерёдно выносила свои вещи из автобуса и у одного пакета тут же нашлась новая хозяйка
«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
20-летний водитель и его 18-летняя пассажирка попали в больницу после столкновения на тамбовке
Происшествия
22 минуты назад
Из-под завалов обрушившегося цеха достали шестого пострадавшего
Площадь обрушения составляет около пяти тысяч квадратных метров. К спасательным работам привлечено 114 человек и 35 единиц техники.
«Ещё два человека смогли связаться со спасателями по телефону. К ним пробиваются поисково-спасательные подразделения», — cообщил губернатор Игорь Артамонов.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Липецкой области, частичное обрушение кровли, предварительно, произошло из-за скопления большого количества снега и наледи.
Площадь обрушения составляет порядка 5 тысяч квадратных метров. К спасательным работам привлечено 114 человек и 35 единиц техники. В готовность приведена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Липецкой области.
