Из-под завалов обрушившегося цеха достали шестого пострадавшего

Площадь обрушения составляет около пяти тысяч квадратных метров. К спасательным работам привлечено 114 человек и 35 единиц техники.

Из-под завалов завода «Моторинвест» извлекли ещё одного пострадавшего. Медики оказывают ему помощь.«Ещё два человека смогли связаться со спасателями по телефону. К ним пробиваются поисково-спасательные подразделения», — cообщил губернатор Игорь Артамонов.Как сообщает пресс-служба МЧС России по Липецкой области, частичное обрушение кровли, предварительно, произошло из-за скопления большого количества снега и наледи.Площадь обрушения составляет порядка 5 тысяч квадратных метров. К спасательным работам привлечено 114 человек и 35 единиц техники. В готовность приведена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Липецкой области.