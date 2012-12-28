Все новости
Происшествия
956
22 минуты назад
6

Из-под завалов обрушившегося цеха достали шестого пострадавшего

Площадь обрушения составляет около пяти тысяч квадратных метров. К спасательным работам привлечено 114 человек и 35 единиц техники.

Из-под завалов завода «Моторинвест» извлекли ещё одного пострадавшего. Медики оказывают ему помощь.

«Ещё два человека смогли связаться со спасателями по телефону. К ним пробиваются поисково-спасательные подразделения», — cообщил губернатор Игорь Артамонов.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Липецкой области, частичное обрушение кровли, предварительно, произошло из-за скопления большого количества снега и наледи.

Площадь обрушения составляет порядка 5 тысяч квадратных метров. К спасательным работам привлечено 114 человек и 35 единиц техники. В готовность приведена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Липецкой области.
«Моторинвест»
ЧП
0
2
6
1
0

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Антибиотик
2 минуты назад
Предварительно из-за скопления снега... --Ну нет, не может быть снег, тем более зимой
Ответить
гость
3 минуты назад
Это что творится? Нужны тотальные проверки.
Ответить
Щорс
7 минут назад
Вот были цеха на ЛТЗ, да и цеха других заводов ,а их в Липецкой области было более десятка и всё их нет.
Ответить
гость
7 минут назад
Опять снег виноват. Вам и так и сяк, и намëками.
Ответить
Дмитрий Ф.
9 минут назад
Представляю какое качество машин там выпусксют, если они корпуса себе построить нормальные не смогли . И, только , не надо ссылаться на стихию
Ответить
Константин
1 минуту назад
А с чего Вы взяли, что те рабочие, кто построил здание, и те рабочие, которые работают внутри здания - одни и те же люди? Лучше бы пожелали спасателям найти всех, кто под завалами, живыми...
Ответить
