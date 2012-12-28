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Происшествия
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сегодня, 17:40
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На Центральном пляже спасли 14-летнюю девочку
Когда спасатели доставили девочку на берег, она убежала.
Девочка купалась одна и начала подавать сигналы и закричала: «Тону, тону».
Спасатели доплыли до нее на катере и доставили на берег. Сразу после этого девочка убежала.
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