На Центральном пляже спасли 14-летнюю девочку

Когда спасатели доставили девочку на берег, она убежала.

Сегодня около 16:00 сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах города Липецка УГПСС Липецкой области спасли на реке Воронеж в районе Центрального пляжа 14-летнюю девочку.Девочка купалась одна и начала подавать сигналы и закричала: «Тону, тону».Спасатели доплыли до нее на катере и доставили на берег. Сразу после этого девочка убежала.