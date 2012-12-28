Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкой области сегодня рассмотрят вопрос введения временного порядка отпуска бензина
Общество
«План по строительству нового жилья в Липецке нереальный»
Общество
Жителям многоэтажки с новым сожженным лифтом придется сбрасываться на новый подъемник
Общество
У вас получается откладывать с зарплаты?
Говорит Липецк
Семейная ссора подвела под две уголовные статьи: у жителя Фащёвки нашли переделанную винтовку
Происшествия
«Газель» завалилась на бок после столкновения с «Тойотой»
Происшествия
Сегодня в Липецке: Илья Авербух в необычной роли, липчане рассказали об идеальном отпуске мечты
Общество
31-летний липчанин украл огромного плюшевого медведя для возлюбленной
Происшествия
Общественный транспорт в Липецке не встанет: мэрия нашла 100 миллионов рублей для перевозчиков
Общество
Кражу продуктов и средств гигиены записала камера наблюдения
Происшествия
Читать все
В региональном минздраве проведут проверку по жалобе на долгое ожидание «скорой помощи» на месте ДТП
Происшествия
Липецкая вечЁрка: ограничение продажи бензина, лифт за свой счет и криминальный возлюбленный
Общество
Липчанку за убийство мужа осудили на семь лет
Происшествия
На улице Октябрьской из-под земли идет пар
Общество
В районах Дикого и Карьера отключат холодную воду
Общество
Незрячая липецкая спортсменка завоевала три медали в Кубке России по легкой атлетике
Спорт
Во время празднования «Липецких зорь» частично перекроют улицы
Общество
В Липецкой области объявили отбой желтого уровня
Происшествия
Режим красного уровня для части округов Липецкой области снят
Происшествия
Красный уровень объявлен в некоторых округах Липецкой области
Происшествия
Читать все
Происшествия
926
сегодня, 20:24
11

В региональном минздраве проведут проверку по жалобе на долгое ожидание «скорой помощи» на месте ДТП

В итоге попавший в аварию мотоциклист скончался.

В социальных сетях распространяется рассказ возмущенных очевидцев ДТП на трассе Данков — Лебедянь. 21 июня в 18:15 в Лебедянском округе 44-летний водитель мотоцикла «Ямаха» столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 49-летнего водителя.

Очевидцы пишут, что сразу вызвали через службу 112 на место ДТП медиков. В первую очередь просили срочно прислать умирающему мотоциклисту реанимацию. У него были открытые перелому рук и другие травмы. Шла кровь. Очевидцы звонили медиками и спрашивали, что делать, как оказать первую помощь мотоциклисту и умоляли их ускорить приезд реанимационной бригады. По их словам, им никто не дал никаких советов, а вместо реанимации, якобы, приехала обычная скорая помощь через 40 минут.

«В соцсетях распространяется информация о трагедии, которая произошла в Лебедянском округе. В ДТП погиб человек. По словам очевидцев трагедии, скорая ехала почти 40 минут. Министр здравоохранения региона Лилия Самошина дала поручение провести служебное расследование по факту длительного ожидания скорой медицинской помощи. По итогам расследования будут приняты меры», — сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
ДТП
16
3
3
0
6

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Одна блогерша
9 минут назад
рассказывала как попала в ДТП на удалённой дороге в США. За ней прислали вертолёт. После выписки из б-цы выставили счёт. Много чего в нём было, за каждый анализ -- заплати.
Ответить
Ой
24 минуты назад
А где же была распиаренная медицина катастроф?
Ответить
Ч
36 минут назад
Вообще --- то мотоциклисты должны продумывать ( предусматривать ) своё движение на дороге . Несколько раз я покрывался испариной , когда неожиданно на большой скорости появлялся ездок на ( технике между ногами ) в зеркале левого вида . А если я повернул бы влево в этот момент , объезжая препятствие любого вида и , куда бы он дёрнулся , избегая столкновения с моим авто или встречной ?
Ответить
кувалда
40 минут назад
Дистанцию держите господа
Ответить
Васёк
52 минуты назад
Сейчас нужно с собой ноутбук возить, если что на помощь придет телемедицина.
Ответить
Васёк
54 минуты назад
Это результат оптимизации и развития липецкой медицины.
Ответить
Нео
54 минуты назад
Скорая не приехала, долго в очереди стояла за бензом!
Ответить
СССР
58 минут назад
щас в основном телемедицина, на приеме врач на пациента даже и не смотрит. Сплошная оптимизация по плану.
Ответить
Капитализм однако
сегодня, 20:46
Медицина у нас сильна! Только не для всех.
Ответить
Грачёва
сегодня, 20:37
Зачем вообще объединяли с городом Липецком? Теперь скорую кидают по всему округу и не только. Не удивительно что на ДТП ехали 40 минут, а на дом могут приехать и через ХХ часов.
Ответить
Дед
38 минут назад
Так и есть
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить