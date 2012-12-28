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В региональном минздраве проведут проверку по жалобе на долгое ожидание «скорой помощи» на месте ДТП
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сегодня, 20:24
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В региональном минздраве проведут проверку по жалобе на долгое ожидание «скорой помощи» на месте ДТП
В итоге попавший в аварию мотоциклист скончался.
Очевидцы пишут, что сразу вызвали через службу 112 на место ДТП медиков. В первую очередь просили срочно прислать умирающему мотоциклисту реанимацию. У него были открытые перелому рук и другие травмы. Шла кровь. Очевидцы звонили медиками и спрашивали, что делать, как оказать первую помощь мотоциклисту и умоляли их ускорить приезд реанимационной бригады. По их словам, им никто не дал никаких советов, а вместо реанимации, якобы, приехала обычная скорая помощь через 40 минут.
«В соцсетях распространяется информация о трагедии, которая произошла в Лебедянском округе. В ДТП погиб человек. По словам очевидцев трагедии, скорая ехала почти 40 минут. Министр здравоохранения региона Лилия Самошина дала поручение провести служебное расследование по факту длительного ожидания скорой медицинской помощи. По итогам расследования будут приняты меры», — сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
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