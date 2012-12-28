Упал — очнулся — травмпункт: за сутки там оказались 138 липчан

В дежурном травмопункте пациентов в полтора раза больше обычного.

Резкое похолодание после оттепели превратило улицы Липецка в катки. Как следствие — за сутки в травмпункты города поступили 138 человек.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Министерства здравоохранения Липецкой области, больше всего пациентов поступило в травмпункт дежурной больницы города «Липецк-Мед»: 72 человека, что в полтора раза больше обычного.А вот количество обратившихся в травмпункты БСМП и больницы на Соколе стандартное: 37 и 29 человек соответственно.Медики напоминают липчанам простые правила, которые помогут избежать травм в период гололеда: лучше без надобности лишний раз не выходить на улицу, особенно в тёмное время суток.Также советуют выходить из дома заранее, чтобы никуда не торопиться, обувать удобную и устойчивую обувь, обходить обледеневшие места, передвигаться на полусогнутых ногах, слегка расслабив их в коленях и опираясь на всю ступню, не держать руки в карманах, так как можно получить тяжелую травму.Пожилым людям следует брать с собой палку с резиновым наконечником, держаться подальше от проезжей части.Среди других рекомендаций — не выходить на улицу в нетрезвом виде, соблюдать внимательность и осторожность, а беременным женщинам не выходить на улицу без сопровождения.В случае, если падение на скользкой дороге все-таки состоялось, необходимо обратить внимание на свое самочувствие. При появлении головной боли, головокружения, тошноты, отеков, болей в суставах, необходимо срочно обратиться в травмпункт.Традиционно среди распространённых травм во время гололёда — ушибы и растяжения, перелом лучевой кости со смещением. Самым невезучим поскользнувшимся на дорогах ставят и более серьёзные диагнозы — переломы шейки бедра и большеберцовой кости.