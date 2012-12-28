Все новости
Здоровье
1308
сегодня, 10:21
11

Упал — очнулся — травмпункт: за сутки там оказались 138 липчан

В дежурном травмопункте пациентов в полтора раза больше обычного.

Резкое похолодание после оттепели превратило улицы Липецка в катки. Как следствие — за сутки в травмпункты города поступили 138 человек.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Министерства здравоохранения Липецкой области, больше всего пациентов поступило в травмпункт дежурной больницы города «Липецк-Мед»: 72 человека, что в полтора раза больше обычного.

А вот количество обратившихся в травмпункты БСМП и больницы на Соколе стандартное: 37 и 29 человек соответственно.

Медики напоминают липчанам простые правила, которые помогут избежать травм в период гололеда: лучше без надобности лишний раз не выходить на улицу, особенно в тёмное время суток.

Также советуют выходить из дома заранее, чтобы никуда не торопиться, обувать удобную и устойчивую обувь, обходить обледеневшие места, передвигаться на полусогнутых ногах, слегка расслабив их в коленях и опираясь на всю ступню, не держать руки в карманах, так как можно получить тяжелую травму.

Пожилым людям следует брать с собой палку с резиновым наконечником, держаться подальше от проезжей части.

Среди других рекомендаций — не выходить на улицу в нетрезвом виде, соблюдать внимательность и осторожность, а беременным женщинам не выходить на улицу без сопровождения.

В случае, если падение на скользкой дороге все-таки состоялось, необходимо обратить внимание на свое самочувствие. При появлении головной боли, головокружения, тошноты, отеков, болей в суставах, необходимо срочно обратиться в травмпункт.

Традиционно среди распространённых травм во время гололёда — ушибы и растяжения, перелом лучевой кости со смещением. Самым невезучим поскользнувшимся на дорогах ставят и более серьёзные диагнозы — переломы шейки бедра и большеберцовой кости.
травма
гололёд
1
7
1
2
5

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гостья
9 минут назад
Три года назад купила резиновые ботиночки, а ледоступы тем более есть и всем доступны. И без особых проблем ходила вчера и сегодня. Кстати наш двор песком посыпан.
Ответить
Мизантроп
10 минут назад
претензии коммунальщикам со ненадлежащее содержание
Ответить
гость
12 минут назад
рекомендация тут одна: коммунальным службам обработать наледь песком или реагентом, а всё остальное бесполезно
Ответить
Житель Сокола
13 минут назад
Это только начало, всё ещё впереди.
Ответить
Передвигаемся
21 минуту назад
не стесняемся, на четвереньках и ползком!
Ответить
Передвигаемся
22 минуты назад
не стесняемся, на четвереньках и ползком!
Ответить
Хе
39 минут назад
Простые правила посыпать дороги
Ответить
Гость
41 минуту назад
Дворы почистите!!!А вы статистику выставляете ..К подъезду не подойдёшь...Ау, хоть кто -нибудь из депутатов пройдитесь по дворам ..Страшно, когда никому не нужны ...Ползи по льду . И всё.
Ответить
Люди
41 минуту назад
Купите себе ледоходы антигололед. Одеваются на обувь, продаются в ортопедических салонах, в интернете на яндексе или других сайтах. Они с шипами.
Ответить
Пекарь
сегодня, 10:38
Для пожилых людей с сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями перелом может стать триггером к гибели.
Ответить
Еще комментарии
