Упал — очнулся — травмпункт: за сутки там оказались 138 липчан
В дежурном травмопункте пациентов в полтора раза больше обычного.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Министерства здравоохранения Липецкой области, больше всего пациентов поступило в травмпункт дежурной больницы города «Липецк-Мед»: 72 человека, что в полтора раза больше обычного.
А вот количество обратившихся в травмпункты БСМП и больницы на Соколе стандартное: 37 и 29 человек соответственно.
Медики напоминают липчанам простые правила, которые помогут избежать травм в период гололеда: лучше без надобности лишний раз не выходить на улицу, особенно в тёмное время суток.
Также советуют выходить из дома заранее, чтобы никуда не торопиться, обувать удобную и устойчивую обувь, обходить обледеневшие места, передвигаться на полусогнутых ногах, слегка расслабив их в коленях и опираясь на всю ступню, не держать руки в карманах, так как можно получить тяжелую травму.
Пожилым людям следует брать с собой палку с резиновым наконечником, держаться подальше от проезжей части.
Среди других рекомендаций — не выходить на улицу в нетрезвом виде, соблюдать внимательность и осторожность, а беременным женщинам не выходить на улицу без сопровождения.
В случае, если падение на скользкой дороге все-таки состоялось, необходимо обратить внимание на свое самочувствие. При появлении головной боли, головокружения, тошноты, отеков, болей в суставах, необходимо срочно обратиться в травмпункт.
Традиционно среди распространённых травм во время гололёда — ушибы и растяжения, перелом лучевой кости со смещением. Самым невезучим поскользнувшимся на дорогах ставят и более серьёзные диагнозы — переломы шейки бедра и большеберцовой кости.
