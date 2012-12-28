Все новости
Общество
603
сегодня, 11:02
5

В липецкой мэрии сослались на конденсат в мозаичном подземном переходе

Но если это не так, подрядчик готов устранить выявленные дефекты.

В липецкой мэрии отреагировали на публикацию GOROD48 от 16 февраля о потекшем подземном переходе под Петровским спуском.

«Подземный переход на Петровском спуске не течёт. Тут два варианта: или на потолке скопился конденсат после морозов и оттепели, или когда шёл сильный дождь, где-то собралась вода и потом начала вытекать. Мы держим этот вопрос на контроле и в случае чего подрядчик готов устранить выявленные дефекты», — сообщили нам в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что контракт на капремонт перехода с восстановлением 50-летней мозаики должен был обойтись городской казне в 20 миллионов рублей при начальной смете в 23,3 миллиона. Но городу не удалось сэкономить на контракте, цена ремонта выросла на 60% за счет дополнительных работ. Один допконтракт на 8,5 млн рублей предполагал допработы на входных группах, другой — на 5,9 миллиона — устройство дополнительной гидроизоляции стыков плит перекрытия под установленным над переходом памятным знаком «Тут была канцелярия Липецких железных заводов эпохи Петра Великого». Примечательно, что при реконструкции подземки изначально предполагался демонтаж тоннеля до бетонных плит с последующей его гидроизоляцией, обустройством дополнительного перехватывающего дренажного приямка для стока вод и их отвода, перестройки подпорных стен, заливки основания под новые ступени, подготовки стен и потолка под новую облицовку, создания нового пола в стиле терраццо, монтажа нового освещения и системы видеонаблюдения.

Реконструкцию перехода с привлечением московских реставраторов лично курировал мэр Роман Ченцов. Несколько раз он заявлял, что в подземке все делается на века. Переход после ремонта открыли к Дню города.
Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Конденсат
22 минуты назад
наше Всё!)))
Ответить
гость
31 минуту назад
Ну если не течëт, проверку всë равно надо, что за стройматериалы такие ,может фальсификат?
Ответить
Забавно
37 минут назад
" Подземный переход на Петровском спуске не течёт. где-то собралась вода и потом начала вытекать "
Ответить
Татьяна
48 минут назад
Вместо перехода, водопад. Комсомольский пруд превратился в болото. Нижний парк запущен. Городская набережная заброшена. Разрытый Брусникой катлован. Сомнительные кофешки. И это центр нашего, некогда цветущего города.
Ответить
Правда
4 минуты назад
Батьку Лукашенко сюда на месяц и был бы полный порядок во всем.
Ответить
