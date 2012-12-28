Семейная ссора подвела под две уголовные статьи: у жителя Фащёвки нашли переделанную винтовку
Сегодня в Липецке: Илья Авербух в необычной роли, липчане рассказали об идеальном отпуске мечты
В региональном минздраве проведут проверку по жалобе на долгое ожидание «скорой помощи» на месте ДТП
Общественный транспорт в Липецке не встанет: мэрия нашла 100 миллионов рублей для перевозчиков
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Липецкая вечЁрка: ограничение продажи бензина, лифт за свой счет и криминальный возлюбленный
Происшествия
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Желтый уровень воздушной опасности объявлен в Липецкой области
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