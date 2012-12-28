«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
Происшествия
сегодня, 19:03
Чистивший дорогу от снега «КамАЗ» завалился на бок
ДТП произошло на дороге Липецк-Хлевное.
Одна из машин – самая правая по ходу движения – съехала в кювет и завалилась на бок. Информации о пострадавших нет.
