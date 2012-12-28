Чистивший дорогу от снега «КамАЗ» завалился на бок

ДТП произошло на дороге Липецк-Хлевное.

На дороге Липецк-Хлевное в районе Троицкого поста опрокинулся «КамАЗ» дорожных служб. Со слов очевидцев, растянувшимся на всю дорогу строем ехали три машины дорожных служб, они чистили снег.Одна из машин – самая правая по ходу движения – съехала в кювет и завалилась на бок. Информации о пострадавших нет.