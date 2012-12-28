Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
Мозаичный пешеходный переход под Петровским спуском снова потек
За гидроизоляцию перехода при его ремонте управление главного смотрителя платило дважды.
«Дренажные сливы не пропускают воду, скорее всего они загрязнены. Все течет, завтра минусовая температура, переход превратится в каток. Еще может и отключится освещение, если произойдёт короткое замыкание», — написал нам автор видео из залитой подземки.
Напомним, что контракт на капремонт перехода с восстановлением 50-летней мозаики должен был обойтись городской казне в 20 миллионов рублей при начальной смете в 23,3 миллиона. Но городу не удалось сэкономить на контракте, цена ремонта выросла на 60% за счет дополнительных работ. Один допконтракт на 8,5 млн рублей предполагал допработы на входных группах, другой — на 5,9 миллиона — устройство дополнительной гидроизоляции стыков плит перекрытия под установленным над переходом памятным знаком «Тут была канцелярия Липецких железных заводов эпохи Петра Великого». Примечательно, что при реконструкции подземки изначально предполагался демонтаж тоннеля до бетонных плит с последующей его гидроизоляцией, обустройством дополнительного перехватывающего дренажного приямка для стока вод и их отвода, перестройки подпорных стен, заливки основания под новые ступени, подготовки стен и потолка под новую облицовку, создания нового пола в стиле терраццо, монтажа нового освещения и системы видеонаблюдения.
Реконструкцию перехода с привлечением московских реставраторов лично курировал мэр Роман Ченцов. Несколько раз он заявлял, что в подземке делается все на века. Переход после ремонта открыли к Дню города.
Кстати, увеличение бюджетных расходов в прошлом году случилось на всех крупных объектах, которые курировало управление главного смотрителя. Так, при реконструкции другой подземки, на площади Металлургов, допработы на гидроизоляцию, выравнивание стен и ремонт технического помещения обсчитали в 4,5 млн рублей при начальной цене контракта в 21,1 млн рублей. Реставрация памятника «Борцам революции» на площади Революции, известного как «Мужик с полотенцем», при цене контракта в 6 846 120 рублей выросла за счет допработ на 738 215 рублей. Обновление мемориала на площади Героев при цене контракта в 112,4 млн рублей, за что взялся тот же Владимир Пальчиков, подорожало по итогу на более чем 28 миллионов за счет дополнительных и неучтенных проектом работ. УГС заплатило 6 750 000 рублей плюсом за гидроизоляцию, почти 10 миллионов — за ремонт стелы и медных барельефов, 8 874 766 рублей — за благоустройство территории комплекса, 3,8 миллиона — за обустройство полива газонов.
Кажется, удорожание работ в УГС стало уже нормой, системой. Однако в управлении главного смотрителя всякий раз божатся, что не переплачивают подрядчикам ни копейки.
В этот раз GOROD48 не получил от управления оперативного комментария насчет «плачущего» подземного перехода.
