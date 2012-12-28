Все новости
Общество
495
35 минут назад
1

В горсовете предложили Министерству обороны поменяться земельными участками у Быханова сада

чтобы построить большую современную школу взамен старой маленькой 24-й.

Сегодня на заседании профильной комиссии Липецкого горсовета вице-мэр Светлана Сурмий рассказала о реализации Генплана и Правил землепользования и застройки, а также перспективах развития муниципалитета.

В прошлом году были утверждены 45 проектов планировки и межевания территорий. Самые масштабные из них затронули 175 гектаров: в районе улиц Полиграфической — проезда сержанта Кувшинова; в границах улиц Расковой, Крупской, Прокатной, 9 Мая; улиц Парковая, Адмирала Макарова, Адмирала Лазарева, проспекта Мира; улиц Гагарина, 30 лет Октября, Кротевича, Орловской, Шкатова; в районе Северного Рудника. Эти проекты предполагают образование 155 земельных участков площадью около 55 гектаров. Кроме того, с омской проектной компанией «Терпланпроект» мэрия заключили контракты на подготовку проектов межевания 23-го микрорайона, МЖК и исторического центра в границах улиц Верхней Логовой, Липовской, Гагарина, Зегеля, Плеханова, Кузнечного переулка. Правда, омичи накосячили с проектом планировки 26-го микрорайона и теперь заказчик разбирается с исполнителем работ из-за несоответствия границ участков действующим Правилам застройки.

Светлана Сурмий высказала пожелание закончить в этом году проектирование крайне необходимого горожанам автомобильно-пешеходного моста, который соединит в случае реализации проекта Опытную станцию с ее многочисленными новостройками с улицей Гагарина через железнодорожные пути. О важности этого путепровода высказался первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев. Он заявил, что застройщики планируют максимальную этажность новых ЖК, из-за чего разработанные ранее планы развития транспортной инфраструктуры не соответствуют новым реалиям, как это уже случилось за Быхановым садом. Понаморев предложил подумать над расширением аллеи, все более востребованной жителями Опытной, по которой они по улицам Пришвина, Новотепличной и Просторной добираются до улицы Тельмана за Быхановым садом. Кстати, департамент градостроительства и архитектуры к 1 апреля должен получить от липецкого ООО «Архивариус» заключение о возможности расширения дороги по Баумана до 4-х полос с запуском по ней автобусов.

mnco99lay2lw9ojn7csd8qmvgsm0bp10.jpg

Так как уже через год-другой у Быханова сада в новых небоскребах на 300 000 квадратных метров будут жить 10 тысяч человек, району нужна новая школа. В сопоставимом микрорайоне «Европейском» есть школа на 800 мест при необходимости строительства еще точно такой же, а у Быханова сада — только 24-я школа 1954 года постройки, в которой в две смены учатся более 500 детей. Все школы неподалеку — №№ 5,12, 19 — переполнены. Поэтому мэрия запланировала строительство в этом районе школы на 1200 мест. Она есть в Генплане развития Липецка. Но вот беда — под нее мэрия не выделила отдельный большой участок, а отвела малый, на котором находится 24-я школа. Второй ее корпус предполагается построить на земельном участке принадлежащем Министерству обороны. Но военные ни в какую не хотят передавать его муниципалитету.

На вопрос Бориса Понаморева о текущем статусе переговоров с Минобороны Светлана Сурмий развела руками: военные вроде как готовы поменять свой земельный участок у Быханова сада на другой, который предлагает им мэрия, но все пока находится на стадии обсуждения.

Вице-мэр сообщила депутатам, что муниципалитет заключил пока шесть договоров о комплексном развитии территории с инвесторами. Последний — с липецким ДСК о строительстве в районе набережной на Манеже 20 тысяч квадратных метров жилья.

f3e9efcc-c6d9-4d64-8ce0-748fd94eb66d.jpg

Застройщики из Липецка, Воронежа, Москвы уже начали строить по договорам КРТ жилые кварталы в центре города в границах улиц Нестерова, Гагарина, Качалова, переулка Попова; на улице Радиаторной; в районе Тракторного. Застройка квартала улиц Ильича – Волгоградской – Студенческой – 3 Сентября начнется после утверждения мэрией проект планировки, как и на улице 50 лет НЛМК.

Отправлен на доработку проект расширения улицы Зои Космодемьянской и Грязинского шоссе. В этом году городской департамент градостроительства и архитектуры закончит разработку мастер-плана застройки улицы Интернациональной (39 гектаров). В ближайшем будущем мэрия объявит торги на комплексное развитие территории в границах улиц Фрунзе – Неделина – 40 лет Советской Армии.

8ac1f948-f8a5-452a-9685-eb7de7d6f17a.jpg

Депутат Игорь Подзоров поинтересовался, как сейчас проходят публичные обсуждения значимых для Липецка проектов? Оказалось, в заочном режиме.

— Мы перешли на такой способ обсуждения во время ковида и нам это понравилось, — сказала вице-мэр.

Так, может, пора уже отвыкать и вновь переходить в открытый режим обсуждения вопросов градостроительства?

В планах мэрии — увеличить длину велодорожек к 2035 году на 18 километров. Сейчас по тротуарам и дорогам города проложены 15,1 км велодорожек, еще километр — на «взлетке» у центрального городского пляжа.

79ea5bda-e567-458d-8f92-a6fda2fb9a4a.jpg

А еще выяснилось, где концессионеру, «Мовисте», определили место под разворотное кольцо для новой ветки трамвайных путей, которая должна соединить улицу Стаханова с Центральным рынком: на перекрестке улиц Стаханова и Минской, в районе ресторана «Тайга».
градостроительство
застройка
Быханов сад
4
1
2
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Строительный контроль
5 минут назад
На бумаге (в проекте/презентации) все красиво, но 1. Сколько парковочных мест запроектировано? 2. Есть ли система водоотведения (у нас, знаете ли дожди бывают затяжные) 3. Есть ли площадки для складирования снега (или все наивно думают что его будут вывозить на камазах за город) 4. Хватает ли ширины дорог, чтобы обеспечить пропускную способность для 10 тыс жителей.
Ответить
