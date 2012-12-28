Беспилотники самолетного типа сбивали над Липецкой областью

ПВО России сбили 323 беспилотника.

По данным Минобороны, за ночью над 20 регионами России, включая Липецкую область, а также над Черным и Азовским морями сбито 323 украинских БПЛА самолетного типа.Все уровни воздушной опасности в Липецкой области отменены.