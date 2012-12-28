В региональном минздраве проведут проверку по жалобе на долгое ожидание «скорой помощи» на месте ДТП
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В региональном минздраве проведут проверку по жалобе на долгое ожидание «скорой помощи» на месте ДТП
Происшествия
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сегодня, 08:45
Беспилотники самолетного типа сбивали над Липецкой областью
ПВО России сбили 323 беспилотника.
Все уровни воздушной опасности в Липецкой области отменены.
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