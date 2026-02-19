В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
Женщина поочерёдно выносила свои вещи из автобуса и у одного пакета тут же нашлась новая хозяйка
Женщина поочерёдно выносила свои вещи из автобуса и у одного пакета тут же нашлась новая хозяйка
20-летний водитель и его 18-летняя пассажирка попали в больницу после столкновения на тамбовке
Региональный Минтранс меняет расписание четырех пригородных маршрутов: №№ 103, 124, 128, 129
Происшествия
1866
сегодня, 09:21
4
ДТП вызвало сильный затор на липецкой кольцевой дороге
Двухкилометровая пробка начиналась от лебедянской развязки и продолжалась в сторону сокольского поста.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пробку вызвало столкновение автомобилей «Лада» и «Рено».
— Жертв и пострадавших нет. ДТП оформляют автоинспекторы, после чего обычный режим движения восстановится, — сообщили в полиции.
0
3
3
2
1
Комментарии (4)