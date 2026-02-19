ДТП вызвало сильный затор на липецкой кольцевой дороге

Двухкилометровая пробка начиналась от лебедянской развязки и продолжалась в сторону сокольского поста.

В вашем браузере отключен JavaScript

Утром 19 февраля водителей ждал неприятный сюрприз на кольцевой дороге — начиная от Лебедянской развязки в сторону сокольского поста образовался затор длиной в два километра.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пробку вызвало столкновение автомобилей «Лада» и «Рено».— Жертв и пострадавших нет. ДТП оформляют автоинспекторы, после чего обычный режим движения восстановится, — сообщили в полиции.