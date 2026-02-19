Все новости
Происшествия
1866
сегодня, 09:21
4

ДТП вызвало сильный затор на липецкой кольцевой дороге

Двухкилометровая пробка начиналась от лебедянской развязки и продолжалась в сторону сокольского поста.

Утром 19 февраля водителей ждал неприятный сюрприз на кольцевой дороге — начиная от Лебедянской развязки в сторону сокольского поста образовался затор длиной в два километра.

2026-02-19_09-15-33.png

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пробку вызвало столкновение автомобилей «Лада» и «Рено».

i (11).webp+2026-02-19-09.53.34.jpg

— Жертв и пострадавших нет. ДТП оформляют автоинспекторы, после чего обычный режим движения восстановится, — сообщили в полиции.

i (10).webp+2026-02-19-09.53.34.jpg

i (9).webp+2026-02-19-09.53.34.jpg
ДТП
ЛКАД
0
3
3
2
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
123
31 минуту назад
окружная отвратительна, мало того что одни ямы, так еще и не чистят
Ответить
Фёдор
58 минут назад
Езда на этом участке дурдом, скоростной режим не соблюдается, вечные гонщики с моргающим дальним и частые аварии
Ответить
ггг
29 минут назад
там неделю как закрыт правый участок моста, разбит асфальт и стоит незаметный издалека знак объезда. Так и думала, что кто то прилетит на этом участке. но пробка была длинная.....
Ответить
Иван
30 минут назад
Едь в правом ряду и тебя это не коснётся , и не такие уж частые там аварии
Ответить
