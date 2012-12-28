После ДТП легковушка улетела в свекольное поле

Пострадал 18-летний водитель автомобиля «Дэу Нексиа».

23 июня в 07:45 в Елецком округе на дороге «Елец-Каменское Хитрово-Воронец» — примыкание к дороге «Елец-Долгоруково-Тербуны» 38-летняя женщина-водитель автомобиля «Ситроен Берлинго» столкнулась с автомобилем «Дэу Нексиа» под управлением 18-летнего водителя.Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП пострадал водитель «Дэу Нексиа».