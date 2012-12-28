Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкой области сегодня рассмотрят вопрос введения временного порядка отпуска бензина
Общество
В региональном минздраве проведут проверку по жалобе на долгое ожидание «скорой помощи» на месте ДТП
Происшествия
«План по строительству нового жилья в Липецке нереальный»
Общество
Липецкая вечЁрка: ограничение продажи бензина, лифт за свой счет и криминальный возлюбленный
Общество
Жителям многоэтажки с новым сожженным лифтом придется сбрасываться на новый подъемник
Общество
Во время празднования «Липецких зорь» частично перекроют улицы
Общество
У вас получается откладывать с зарплаты?
Говорит Липецк
31-летний липчанин украл огромного плюшевого медведя для возлюбленной
Происшествия
Общественный транспорт в Липецке не встанет: мэрия нашла 100 миллионов рублей для перевозчиков
Общество
Кражу продуктов и средств гигиены записала камера наблюдения
Происшествия
Читать все
В региональном минздраве проведут проверку по жалобе на долгое ожидание «скорой помощи» на месте ДТП
Происшествия
Сегодня в Липецке: джазовый юбилей, большинство липчан выступают против ЕГЭ
Общество
Незрячая липецкая спортсменка завоевала три медали в Кубке России по легкой атлетике
Спорт
В районах Дикого и Карьера отключат холодную воду
Общество
40-летний липчанин попался с 2,56 грамма смесей с метадоном
Происшествия
Желтый уровень воздушной опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
После ДТП легковушка улетела в свекольное поле
Происшествия
Беспилотники самолетного типа сбивали над Липецкой областью
Происшествия
Красный уровень отменен в Ельце и ряде округов
Происшествия
В шести округах Липецкой области и Ельце - красный уровень
Происшествия
Читать все
Происшествия
302
25 минут назад

После ДТП легковушка улетела в свекольное поле

Пострадал 18-летний водитель автомобиля «Дэу Нексиа».

23 июня в 07:45 в Елецком округе на дороге «Елец-Каменское Хитрово-Воронец» — примыкание к дороге «Елец-Долгоруково-Тербуны» 38-летняя женщина-водитель автомобиля «Ситроен Берлинго» столкнулась с автомобилем «Дэу Нексиа» под управлением 18-летнего водителя.

Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП пострадал водитель «Дэу Нексиа».


ДТП
0
0
1
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить