В региональном минздраве проведут проверку по жалобе на долгое ожидание «скорой помощи» на месте ДТП
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В региональном минздраве проведут проверку по жалобе на долгое ожидание «скорой помощи» на месте ДТП
Происшествия
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25 минут назад
После ДТП легковушка улетела в свекольное поле
Пострадал 18-летний водитель автомобиля «Дэу Нексиа».
Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП пострадал водитель «Дэу Нексиа».
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