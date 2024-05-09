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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: джазовый юбилей, большинство липчан выступают против ЕГЭ

Нас ждут прогулка и пробежка по городу, концерты и театральный перфоманс в Нижнем парке под деревом.

Дожди ушли

Днём в Липецке от +25 до +27 градусов, переменная облачность и без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 перекроют холодную воду:

- ул. Тельмана, 88;
- пер. Вишневый, 1а.

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Отключение света

С 9:00 до 15:00 обесточат село Ссёлки, а также садоводсечтва «Металлург-6» и «Цементник».

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С 12:00 до 17:00 не будет электроэнергии в селе Введенка и на базе отдыха «Зеленая долина».

Пробки

Для передвижения по городу нужны две вещи – бензин и приложение, которое может предупредить о пробках. Со вторым мы в состоянии вам помочь.


Высокая среда

В 19:00 возле дома на проспекте Победы, 93а соберутся участники клуба «Беги и улыбайся» и энтузиасты бега (12+).

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Соберутся, чтобы вместе преодолеть бегом дистанцию в 10 км, причем маршрут будет проходить в году, ведь среда – высокая.

Прогулка пешком

В 15:00 люди, которые предпочитают бегу степенную ходьбу пешком, соберутся возле МФЦ на Центральном рынке (пл. Победы, 6а) и отправятся на экскурсию по родному городу (6+).

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Под руководством главного библиографа отдела краеведения ЛОУНБ Верой Печуровой любознательные липчане начнут маршрут у Преображенской церкви, пройдет через площадь Победы и улицы Неделина, Пушкина и Октябрьскую к Никольской церкви. Участники откроют для себя старые названия знакомых улиц, познакомятся с достопримечательностями и историей тюремного замка и Никольской церкви.

Участие бесплатное.

Джаз

В 19:00 в Доме музыки начнётся «Гранд-джаз-концерт» (12+).

В честь 25-го юбилейного сезона Липецкого джазового оркестра под управлением Дмитрия Стульнева. Прозвучат: «Funky Cha Cha», солисты: саксофон - Андрей Аверкин, гитара – Дмитрий Данилов, труба – Павел Калинин; « Softly as in a morning sunrise», клавишные – заслуженный артист России Валерий Маркин, саксофон - Арутюнов Филипп; «What a Difference a Day Made» Марии Гревер, солист Наталья Волкова; « I’m Gonna Live, Элл Хофман» в исполнении Натальи Волковой; «All That Jazz» Джона Кандера из мюзикла «Чикаго» в том же исполнении№ «A Tisket A tasket» Вана Александра, которую исполнит ученица Студии современного вокала «Никель саунд» и другие произведения.

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Бесплатный концерт

В 17:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится «прогулка по радуге» (6+).

Концерт ансамбля эстрадной песни «Мелодия». Прозвучат хиты прошлых лет и современные композиции. Вход свободный.

«Театр Под Деревом» приглашает под дерево

В 18:30 в Нижнем парке начнётся интересный перфоманс (12+).

Сбор участников возле большого дерева на аллее в сторону реки. На этот раз артисты поведут речь об аскезе – не в формате лекции, а с помощью живого диалога. Все подробности встречи от знаменитого «Театра Под Деревом» не раскрываются. В прошлый раз участники перфоманса сразу увидели… лежащего человека, уставшего, выгоревшего, нуждающегося в поддержке. Каждый мог помочь так, как считал нужным. Так начался перфоманс о выгорании. Выяснилось, что забота может выглядеть очень по-разному: иногда это действие, иногда слово, а иногда просто присутствие рядом. Социальный эксперимент на слудеющую тему продолжится сегодня.

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Фото прошлого мероприятия vk.com/vbiblioteku

Мастер-классы

Библиотека на Левом берегу (пр-т Мира, 5) сегодня проводит мастер-классы.

В 15:00 «Выжигание по дереву» (12+)
В 16:00 «Картины по номерам» (6+).

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ЕГЭ или не ЕГЭ?

68% родителей выпускников 11 классов не поддерживают ЕГЭ, выяснили в SuperJob. «Имеющаяся сейчас система не нацелена на выращивание нового поколения с гибким и изобретательным умом, весь упор — на заучивание и алгоритмизацию», – отмечают они.

Одобряют современную систему аттестации школьников 23% опрошенных.

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Чем старше участники опроса, тем меньше среди них сторонников ЕГЭ: среди молодежи до 35 лет доля положительных отзывов достигает 22%, тогда как среди респондентов 45+ одобряют единый экзамен только 12%. А что по этому поводу думаете вы? Напишите в комментариях.

Дорогие липчане! Кто-то уже отправился в отпуск, а кто-то продолжает трудиться в офисе или на производстве. Но и одним и вторым важны новости. Не пропустить важную информацию вам всегда поможет GOROD48: мы работаем 24/7 и вам достаточно время от времени заходить на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова!

Вверху фото vk.com/lip_dom_muzik
Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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Сначала новые
В советское
8 минут назад
Время без проблем поступали в ВУЗ ,готовились по пособиям для поступающих,учебники листали,думали,анализировали.После техникума в институте учиться было легко,материал был уже знакомый.С теплотой вспоминаю преподавателей техникума и института,которые никогда не брали деньги за экзамены....
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Вова
15 минут назад
EГЭ - путь к деградации поколений... они не учат ВСЕ предметы, как раньше, учителя потокают им в этм... зачем заморачиваться, если ребенок не сдает этот предмет.. В итоге мододежь имееет уровень IQ ниже плинтуса... в каких бы навороченных школах они не учились... Они неграмотные, не развитые интеллектуально... а зачем? ГОСУДАРСТВУ НЕ НУЖНЫ УМНЫЕ, ДУМАЮЩИЕ И АНАЛИЗИРУЮЩИЕ.. - .возврат к советской системе образования не вернет потеряные поколения... Да и возврата при нынешней власти точно не будет... либо в извращенной форме...
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