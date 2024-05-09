Сегодня в Липецке: джазовый юбилей, большинство липчан выступают против ЕГЭ

Нас ждут прогулка и пробежка по городу, концерты и театральный перфоманс в Нижнем парке под деревом.

Днём в Липецке от +25 до +27 градусов, переменная облачность и без существенных осадков.









- пер. Вишневый, 1а.









С 9:00 до 15:00 обесточат село Ссёлки, а также садоводсечтва «Металлург-6» и «Цементник».









В 19:00 возле дома на проспекте Победы, 93а соберутся участники клуба «Беги и улыбайся» и энтузиасты бега (12+).









В 15:00 люди, которые предпочитают бегу степенную ходьбу пешком, соберутся возле МФЦ на Центральном рынке (пл. Победы, 6а) и отправятся на экскурсию по родному городу (6+).









В честь 25-го юбилейного сезона Липецкого джазового оркестра под управлением Дмитрия Стульнева. Прозвучат: «Funky Cha Cha», солисты: саксофон - Андрей Аверкин, гитара – Дмитрий Данилов, труба – Павел Калинин; « Softly as in a morning sunrise», клавишные – заслуженный артист России Валерий Маркин, саксофон - Арутюнов Филипп; «What a Difference a Day Made» Марии Гревер, солист Наталья Волкова; « I’m Gonna Live, Элл Хофман» в исполнении Натальи Волковой; «All That Jazz» Джона Кандера из мюзикла «Чикаго» в том же исполнении№ «A Tisket A tasket» Вана Александра, которую исполнит ученица Студии современного вокала «Никель саунд» и другие произведения.









В 16:00 «Картины по номерам» (6+).









ЕГЭ или не ЕГЭ?





68% родителей выпускников 11 классов не поддерживают ЕГЭ, выяснили в SuperJob. «Имеющаяся сейчас система не нацелена на выращивание нового поколения с гибким и изобретательным умом, весь упор — на заучивание и алгоритмизацию», – отмечают они.





Одобряют современную систему аттестации школьников 23% опрошенных.









Дорогие липчане! Кто-то уже отправился в отпуск, а кто-то продолжает трудиться в офисе или на производстве. Но и одним и вторым важны новости. Не пропустить важную информацию вам всегда поможет GOROD48: мы работаем 24/7 и вам достаточно время от времени заходить на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова!





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С 10:00 перекроют холодную воду:- ул. Тельмана, 88;С 12:00 до 17:00 не будет электроэнергии в селе Введенка и на базе отдыха «Зеленая долина».Для передвижения по городу нужны две вещи – бензин и приложение, которое может предупредить о пробках. Со вторым мы в состоянии вам помочь.Соберутся, чтобы вместе преодолеть бегом дистанцию в 10 км, причем маршрут будет проходить в году, ведь среда – высокая.Под руководством главного библиографа отдела краеведения ЛОУНБ Верой Печуровой любознательные липчане начнут маршрут у Преображенской церкви, пройдет через площадь Победы и улицы Неделина, Пушкина и Октябрьскую к Никольской церкви. Участники откроют для себя старые названия знакомых улиц, познакомятся с достопримечательностями и историей тюремного замка и Никольской церкви.Участие бесплатное.В 19:00 в Доме музыки начнётся «Гранд-джаз-концерт»В 17:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится «прогулка по радуге»Концерт ансамбля эстрадной песни «Мелодия». Прозвучат хиты прошлых лет и современные композиции. Вход свободный.В 18:30 в Нижнем парке начнётся интересный перфомансСбор участников возле большого дерева на аллее в сторону реки. На этот раз артисты поведут речь об аскезе – не в формате лекции, а с помощью живого диалога. Все подробности встречи от знаменитого «Театра Под Деревом» не раскрываются. В прошлый раз участники перфоманса сразу увидели… лежащего человека, уставшего, выгоревшего, нуждающегося в поддержке. Каждый мог помочь так, как считал нужным. Так начался перфоманс о выгорании. Выяснилось, что забота может выглядеть очень по-разному: иногда это действие, иногда слово, а иногда просто присутствие рядом. Социальный эксперимент на слудеющую тему продолжится сегодня.Библиотека на Левом берегу (пр-т Мира, 5) сегодня проводит мастер-классы.В 15:00 «Выжигание по дереву»Чем старше участники опроса, тем меньше среди них сторонников ЕГЭ: среди молодежи до 35 лет доля положительных отзывов достигает 22%, тогда как среди респондентов 45+ одобряют единый экзамен только 12%. А что по этому поводу думаете вы? Напишите в комментариях.