В региональном минздраве проведут проверку по жалобе на долгое ожидание «скорой помощи» на месте ДТП
Семейная ссора подвела под две уголовные статьи: у жителя Фащёвки нашли переделанную винтовку
Липецкая вечЁрка: ограничение продажи бензина, лифт за свой счет и криминальный возлюбленный
Сегодня в Липецке: Илья Авербух в необычной роли, липчане рассказали об идеальном отпуске мечты
В региональном минздраве проведут проверку по жалобе на долгое ожидание «скорой помощи» на месте ДТП
Липецкая вечЁрка: ограничение продажи бензина, лифт за свой счет и криминальный возлюбленный
Происшествия
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сегодня, 03:59
Красный уровень отменен в Ельце и ряде округов
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