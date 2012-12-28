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27
сегодня, 03:59

Красный уровень отменен в Ельце и ряде округов

Красный уровень воздушной угрозы, ранее объявленный для Воловского, Долгоруковского, Тербунского, Елецкого, Становлянского, Измалковского округов и Ельца, отменен. Продолжает действовать желтый уровень.
БПЛА
воздушная тревога
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