Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
Бывший заместитель начальника отделения почтовой связи получила 2,5 года колонии за присвоение более двух миллионов
Происшествия
515
сегодня, 13:15
3
Бывший заместитель начальника отделения почтовой связи получила 2,5 года колонии за присвоение более двух миллионов
Сотрудниц почтампа регулярно судят за присвоение, но на этот раз речь шло о внушительной сумме.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, с 19 апреля по 6 июля 2022 года женщина присваивала деньги АО «Почта России», а также страховые выплаты граждан.
Также удовлетворен гражданский иск АО «Почта России» о взыскании суммы причиненного ущерба.
Сотрудников почтампов регулярно судят за присвоение. Недавно бывшая начальник отделения почтовой связи в Задонске выслушала приговор за присвоение 80 407 рублей, поступивших на имя умершей женщины (по части третьей статьи 160 УК РФ). 48-летняя женщина получила полтора года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
0
2
1
0
3
Комментарии (3)