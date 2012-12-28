Все новости
Происшествия
515
сегодня, 13:15
3

Бывший заместитель начальника отделения почтовой связи получила 2,5 года колонии за присвоение более двух миллионов

Сотрудниц почтампа регулярно судят за присвоение, но на этот раз речь шло о внушительной сумме.

В Липецке приговорили к 2,5 года колонии общего режима бывшего заместителя начальника отделения почтовой связи Липецкого почтамта. Женщину осудил за присвоение более двух миллионов рублей (по части четвёртой статьи 160 УК РФ).

По данным пресс-службы областной прокуратуры, с 19 апреля по 6 июля 2022 года женщина присваивала деньги АО «Почта России», а также страховые выплаты граждан.

Также удовлетворен гражданский иск АО «Почта России» о взыскании суммы причиненного ущерба.

Сотрудников почтампов регулярно судят за присвоение. Недавно бывшая начальник отделения почтовой связи в Задонске выслушала приговор за присвоение 80 407 рублей, поступивших на имя умершей женщины (по части третьей статьи 160 УК РФ). 48-летняя женщина получила полтора года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
присвоение
0
2
1
0
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Почтальон
17 минут назад
Ну а как ещё можно зарплату поднять? Жить то охота.
Ответить
Там
50 минут назад
и там работать некому уже....
Ответить
Швондер
52 минуты назад
это какой то позор...
Ответить
