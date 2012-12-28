В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
Происшествия
14 минут назад
Восемь пострадавших на заводе «Моторинвест» госпитализированы в три больницы
У всех состояние средней тяжести.
«Три человека госпитализированы в Липецкую областную клиническую больницу. Их состояние ближе к средней тяжести. Ещё четыре человека в состоянии средней тяжести госпитализированы в Елецкую городскую клиническую больницу. И одну пострадавшую госпитализировали в Лебедянскую ЦРБ. Пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме», — отметила Лилия Самошина.
