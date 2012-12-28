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19 минут назад

БПЛА перехвачены над Липецкой областью

Минобороны сообщило о перехвате БПЛА самолетного типа над Липецкой областью: она вошла число 16 регионов страны над которыми сбит 231 беспилотник.

Красный уровень угрозы вводился в Липецкой области на полчаса: с 03:51 до 04:18.

воздушная тревога
БПЛА
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