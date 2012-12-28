Известную липецкую предпринимательницу Ирину Кретову будут судить в Саратове за мошенничество
Липецкая вечЁрка: БПЛА прилетел в дом, лось на улице и липчанку судят за аферу с отловом собак
В Липецкой области выросло производство автотранспорта и медикаментов, сократилось производство одежды
28-летняя жительница Тербунского округа перевела деньги «представителю Telegram Людмиле»
Солист Московской филармонии Дмитрий Маслеев открыл XI музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова
Липецкая вечЁрка: БПЛА прилетел в дом, лось на улице и липчанку судят за аферу с отловом собак
Происшествия
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19 минут назад
БПЛА перехвачены над Липецкой областью
Красный уровень угрозы вводился в Липецкой области на полчаса: с 03:51 до 04:18.
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