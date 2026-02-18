Все новости
Происшествия
540
сегодня, 16:36
1

Дело о производстве центнера мефедрона рассматривают в областном суде

На скамье подсудимых — многократно судимый житель Красноярска. Его сообщник пропал на СВО.

Судья областного суда Людмила Кузнецова начала рассмотрение уголовного дела по производству в селе Бредихино Краснинского района 99,4 килограмма мефедрона 39-летним жителем Красноярска Сергеем Зарубиным.

Подсудимого обвиняют в незаконном производстве наркотического средства в особо крупном размере с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Наказание по этой статье — от 15 до 20 лет заключения. Кстати, Сергея Зарубина доставили в СИЗО Липецка из колонии строгого режима, где с 13 января прошлого года он отбывает по приговору Березовского районного суда Красноярского края 15 лет — по семи эпизодам покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

5917ae9e-967f-4770-9fbc-78f456cd2531.jpg+2026-02-18-16.32.04+niz.jpg

Сергей Зарубин неоднократно судим. Судье Людмиле Кузнецовой он рассказал о предпоследней судимости — в 2011 году его приговорили к пяти годам за воровство и мошенничество. Получив свободу в 2015-м, Зарубин женился и стал жить у жены в Красноярске. Несколько лет он перебивался случайными заработками грузчика и подсобника на стройках, на затем стал закладчиком. Брат жены Павел Агеев предложил ему большее — самим изготавливать синтетические наркотики. Сергей согласился.

848ba2a5-40ba-4488-bc4f-02beb62f4c40.jpg+2026-02-18-16.32.04+niz.jpg

Органами следствия подсудимый обвиняется в том, что в 2023 году он с шурином на грузовичке «Соболь» четырьмя рейсами привез в Липецкую область более тонны прекурсоров и психотропных веществ для изготовления мефедрона. Вначале подельники использовали гараж в Елецком районе для хранения химикатов, а потом перевезли их в купленный деревне Бредихино Краснинского района дом. Там неустановленные следствием кураторы через Интернет научили красноярцев, как собрать «реактор» и «варить» популярный наркотик. В подпольной лаборатории родственники синтезировали 99,4 кг мефедрона. На этом этапе Зарубин получил от шурина полмиллиона рублей. В оборудованном тайнике «Соболя» 3,7 килограмма кристаллического порошка подельники перевезли в Красноярск, а остаток спрятали в трех тайниках на территории Липецкой области. На родине Агеев и Зарубин решили создать сеть для последующего сбыта наркотика бесконтактным способом, но были задержаны оперативниками ФСБ.

На стадии предварительного следствия Павел Агеев подписал контракт с Минобороны и ушел на СВО. Вот уже несколько месяцев он числится пропавшим без вести. Сергея Зарубина в Красноярском крае осудили за сбыт мефедрона, а в Липецк привезли судить за его производство.

e883d178-c2f0-490c-9828-9c7b699c2c83.jpg+2026-02-18-16.32.04+niz.jpg

Выслушав предъявленное обвинение, подсудимый сказал, что ему все понятно. Он признал себя виновным в полном объеме, но показания по уголовному делу решил дать в конце процесса. Поэтому гособвинитель Владимир Федянин огласил показания Зарубина, данные им на предварительном следствии.
наркотики
Комментарии (1)

Гостья
56 минут назад
Таких из тюрьмы аыпускать нельзя. Так занимался наркотиками, так и будет. Сколько жизней сгубил. За это нужно высшую меру возвращать.
