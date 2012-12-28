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Общественный транспорт в Липецке не встанет: мэрия нашла 100 миллионов рублей для перевозчиков
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8 минут назад

Общественный транспорт в Липецке не встанет: мэрия нашла 100 миллионов рублей для перевозчиков

А еще городская администрация под честное слово правительства области забрала с защищенной статьи расходов два миллиона на отлов бродячих собак.

Сегодня на комиссии по бюджету и муниципальной собственности горсовета председатель департамента финансов мэрии Липецка Татьяна Григорова рассказала об очередных корректировках городского бюджета. К счастью, не в сторону сокращения расходов.

За счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов в размере 674,6 млн рублей, к которым мэрия добавила 107,9 миллиона дополнительных собственных доходов, доходы и, соответственно, расходы муниципалитета выросли на 782,5 миллиона.

Средства регионального и федерального бюджетов мэрия направит на запланированные еще в прошлом году крупные инфраструктурные проекты. Так, 273,3 млн рублей (а в 2027 году еще 589,7 миллиона) потратят на строительство самотечного канализационного коллектора большого диаметра, который будет переправлять сточные воды от жилых массивов Советского и Октябрьского районов на городские очистные сооружения. ООО «Инфинити Групп» получит 200 млн рублей на дополнительный пакет улиц, дороги на которых отремонтируют в этом сезоне (среди них Советская и Первомайская). Тому же подрядчику достанутся еще 197,9 млн рублей — на строительство кольцевой развязки улиц Хренникова и елецкого шоссе в микрорайоне «Елецкий».

Собственные доходы муниципалитета распределят так: 100 млн рублей — на выплаты перевозчикам всех форм собственности, которые по муниципальным контрактам возят горожан автобусами, электробусами и трамваями (ранее в департаменте финансов говорили о том, что если эта сумма не будет найдена, в июле может случиться транспортный коллапс). 6,3 млн рублей мелкими контрактами потратят на вывоз и утилизацию выброшенной горожанами авторезины, бурьяна и веток, а также ликвидацию несанкционированных свалок. На миллион рублей будут приобретены новые контейнеры для сбора бытового мусора. 600 тысяч израсходуют на ремонт новой, построенной в прошлом году (!) ливневой канализации на улице Раздольной на Опытной — эти средства были изъяты мэрией в банке из суммы, отложенной в виде строительной гарантии обанкротившимся подрядчиком.

А еще городская администрация под честное слово правительства области забрала с защищенной статьи расходов два миллиона на отлов бродячих собак. Татьяна Григорова сказала депутатам, что эти средства даже в большем объеме восстановят из областного бюджета на обращение с безнадзорными животными, которые все чаще докучают горожанам.
бюджет
транспорт
бродячие собаки
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