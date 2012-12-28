Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
Один из водителей попавшего в ДТП автобуса «Москва-Липецк» погиб
Никто из 20 пассажиров не пострадал.
Напомним, автобус столкнулся с легковушкой на 214-м километре трассы «Дон» в Тульской области. Из-за плохих погодных условий там сегодня произошло сразу шесть аварий.
Как рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции Тульской области, в автобусе из Москвы в Липецк ехали 20 пассажиров — из них никто не пострадал.
