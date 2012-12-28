Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
сегодня, 14:50
Кровля жилого дома обрушилась в Лев-Толстовском районе
Погибших и пострадавших нет.
«Крыша рухнула под тяжестью льда и снега. Погибших и пострадавших нет», — рассказали в региональном управлении МЧС.
Снежное ЧП произошло в доме №15 по улице Новой. Как рассказали в сельсовете Гагарино, в четырех из восьми квартир дома никто не проживал. Пятеро жильцов других квартир переехали к родственникам.
— Думаем, чем мы сможем им помочь, но в сельсовете на это денег нет. Да и все-таки квартиры в частной собственности, люди видели, что происходит, снег необходимо было счищать с крыши. Но мы не отказываемся от помощи. Просто сейчас думаем – что делать, — поделилась с GOROD48 глава Гагаринского сельсовета Елена Цыганова.
Пять дней назад в селах Круглое и Котовка того же Лев-Толстовского района также обрушились крыши — кровли одноэтажных четырехквартирных домов сложились под тяжестью снега.
Версия о критическом скоплении снега является основной и во вчерашнем происшествии — обрушении кровли сварочного цеха завода «Моторинвест» в Краснинском районе. Под завалами, напомним, оказались восемь рабочих — семеро мужчин и женщина. Все они госпитализированы в состоянии различной степени тяжести.
