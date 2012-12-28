Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
Ужасы нашего городка: на улице Парковой, 1 можно снимать триллеры
Подвал дома затоплен, а накануне еще и погас свет.
После нашей последней публикации в доме стало еще хуже: накануне жильцы второго подъезда остались без света, ранее электричество периодически исчезало только на разных этажах.
— Первопричина — затопленный подвал. Из-за влаги пришла в неисправность проводка, — считают жильцы.
Хуже всего приходится жильцам второго подъезда, именно в нем находится дверь подвала. В подъезде парит, на окнах и дверях наросла снежная шуба, на стенах облупилась краска.
Хотя еще пять лет назад подъезд отремонтировали и тогда он выглядел прилично.
На 19 февраля в Арбитражном суде было назначено очередное заседание по иску УК «Континент» к «РВК-Липецк», коммунальщики считают, что подвал топит из-за порыва на внешних сетях и энергетики должны его устранить. У энергетиков другое мнение. Судебное разбирательство отложено до 14 апреля.
