Общество
636
58 минут назад
3

Ужасы нашего городка: на улице Парковой, 1 можно снимать триллеры

Подвал дома затоплен, а накануне еще и погас свет.

О бедах жильцов дома № 1 на улице Парковой GOROD48 рассказывал несколько раз. В красивой сталинской четырехэтажке на углу площади Франценюка третий год затапливает подвал, и никто не может решить эту проблему. Жильцы сталинки горько шутят, что пора бы разводить в подвале карпов. 

После нашей последней публикации в доме стало еще хуже: накануне жильцы второго подъезда остались без света, ранее электричество периодически исчезало только на разных этажах.

— Первопричина — затопленный подвал. Из-за влаги пришла в неисправность проводка, — считают жильцы.

Хуже всего приходится жильцам второго подъезда, именно в нем находится дверь подвала. В подъезде парит, на окнах и дверях наросла снежная шуба, на стенах облупилась краска.











Хотя еще пять лет назад подъезд отремонтировали и тогда он выглядел прилично.

На 19 февраля в Арбитражном суде было назначено очередное заседание по иску УК «Континент» к «РВК-Липецк», коммунальщики считают, что подвал топит из-за порыва на внешних сетях и энергетики должны его устранить. У энергетиков другое мнение. Судебное разбирательство отложено до 14 апреля.
потоп
жилой дом
0
2
5
0
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
21 минуту назад
А куда СК смотрит?
Ответить
Яна
22 минуты назад
Это уже не шутки, вторые сутки сидим без света, холодильник потёк, продукты портятся, сегодня пятница, дальше выходные. Если сегодня не сделают свет, то нам сидеть без света до вторника. Это ни в какие рамки не входит. Помимо того, что подвал затоплен, в подъезде аромат фекальный, так ещё без света сидим постоянно.
Ответить
27 минут назад
Гарантийный срок после проведения ремонтных работ закончился.
Ответить
