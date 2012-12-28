Жителям многоэтажки с новым сожженным лифтом придется сбрасываться на новый подъемник

Это — не гарантийный случай.

Сегодня членам комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета рассказали о ситуации с проблемными лифтами в 14 домах после проведенных в них капремонтов.По словам заместителя председателя департамента ЖКХ мэрии Алексея Жидкова, основными проблемами новых лифтов, как оказалось, была их сверхчувствительность к перепадам напряжения в сети и перекосам фаз в электросетях. Также сбоили датчики приводов дверей. «Умная» автоматика в таких случаях останавливала подъемники, которые нужно было всякий раз включать вручную.Самая сложная ситуация была в двух многоэтажках — на улицах Хорошавина, 11а и на Доватора, 4. В первом случае управляющая компания и энергетики провели регулировку внутридомовой электросети. Если за первые три месяца 2025 года на два лифта поступило 113 жалоб, то в январе-марте этого года — всего 10, связанных с внешними отключениями электроснабжения. По второму адресу установили оборудование для контроля качества энергии и тем самым устранили проблему.Отчет Алексея Жидкова подтвердила заместитель руководителя регионального Фонда капремонта Лилия Чернышова. Она сообщила, что ФКР поменял подрядчика: вместо продукции Щербинского лифтостроительного завода сейчас в регион попадают преимущественно подъемники московского Карачаровского механического завода, выпускающего лифты «без слишком чувствительной электроники». С начала этого года ФКР в технические задания закладывает характеристики лифтов, устойчивые к скачкам напряжения, а на всё оборудование действует 5-летняя гарантия.Так что благодаря напористости горсовета вопрос с замирающими новыми лифтами депутаты с контроля сняли.Но есть, как говорится, частности. Заместитель руководителя региональной Госжилинспекции Сергей Музалевских сообщил о сложной ситуации, в которой оказались жители одного из двух подъездов десятиэтажки №6/1 по проезду Строителей в Липецке. В нем кто-тосо всем оборудованием и с тех пор люди поднимаются в квартиры пешком. Полиция так и не нашла вандала, а поменять новый лифт на другой невозможно — это не гарантийный случай:— За счет кого менять сожженный лифт? Получается, только за счет средств жителей дома, ведь лифт — это общедомовое имущество. Но вряд ли жители подъезда с работающим лифтом захотят платить за сгоревший лифт в другом подъезде. Просьба рассмотреть вопрос помощи людям, самостоятельно они не смогут собрать средства на новый лифтДля понимания: базовая цена лифта и оборудования начинается от 1,2 млн рублей. А если говорить о работах «под ключ» (доставка+ оборудование + монтаж + пусконаладка + документация), новый лифт обойдется в 3–3,5 млн рублей.