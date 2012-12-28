Мэрия заложила еще пять миллионов рублей на ремонт Комсомольского пруда

На этот раз — для ремонта дамбы и покупки нового насоса для перекачки воды из реки.

Сегодня на заседании постоянной комиссии Липецкого горсовета по бюджету и муниципальной собственности председатель департамента финансов администрации Липецка Татьяна Григорова рассказала о, возможно, последнем увеличении параметров городского бюджета на 1,2 млрд рублей по доходам и на 2 миллиарда — по расходам.Источниками пополнения бюджета стали восстановленные с прошлого года остатки денежных средств и трансферты из областного бюджета. Львиную долю средств, 1 миллиард, предложено передать концессионеру, компании «Мовиста», на исполнение обязанностей мэрии как концедента по трамвайной концессии. 185 млн рублей получат школьные учителя как доплату за классное руководство, еще 170 миллионов зарезервированы на единоразовые муниципальные выплаты тем, кто заключит контракты с Минобороны на участие в СВО (с 1 февраля такая выплата вырастет на 100 тысяч рублей — до 600 тысяч). 131,4 млн рублей направят на финансирование «указных» категорий бюджетников в системе общего и дополнительного образования, физкультуры и спорта. 104 миллиона получит «РВК-Липецк» на утилизацию илового осадка на городских очистных. Еще одна крупная трата — 84,9 миллиона — субсидия муниципалитета на безубыточную работу МУП «Липецктеплосеть». 78 миллионов рублей получит компания депутата горсовета Андрея Бугакова в виде оплаты допработ капремонта школы №4.Остальные траты, как говорится, по мелочам. Так, 26 миллионов рублей по требованию прокуратуры будут потрачены на капремонт защитных сооружений. На эти средства отремонтируют семь укрытий городской системы ГО и ЧС. 17 млн рублей направят на зарплаты советников директоров школ по воспитанию, 12 миллионов — на строительство еще одного выезда из микрорайона «Елецкий», 10 миллионов — на содержание ДЮЦ «Спортивный».Депутаты заинтересовались некоторыми расходами. Например, первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев попытался узнать у председателя департамента ЖКХ мэрии Владимира Ярикова, есть ли план по выводу МУП «Липецктеплосеть» из вечной убыточности? Из ответа следовало, что нет. Председатель депутатской комиссии Андрей Выжанов спросил, на какие такие спасательные посты мэрия хочет потратить 8,7 млн рублей? Татьяна Григорова ответила, что почти все эти средства — зарплата 12 спасателей и 12 матросов, которые будут с 1 июня по 31 августа работать на постах на городских пляжах и Силикатных озерах. Это почему-то изумило депутата Глеба Гутевича. Зачем содержать эти посты, если Роспотребнадзор ежегодно признает воду в реке Воронеж непригодной к купанию по санитарным показателям? «Чтобы спасать горожан, которые все равно, несмотря на запреты, лезут в воду», — ответила главный финансист мэрии.Кто-то спросил, что подразумевает городская администрация под содержанием Комсомольского пруда и фонтанов, на что предлагается выделить аж 29 миллионов? Оказалось, пять миллионов нужны на очередной ремонт Комсомольского пруда. В этот раз — чтобы заделать глиной и бетоном промоины под его шлюзом, как сказал председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Александр Суворин. В эту же сумму войдет приобретение нового насоса для перекачки в пруд воды из реки Воронеж. Напомним, что эпопея с благоустройством Комсомольского пруда длится вот уже несколько лет. Ремонт его чаши путем обустройства глиняного замка по периметру обошелся бюджету в 11,8 миллиона. Еще 29 миллионов потрачены на очистку дна пруда от ила. 1,7 миллиона рублей ушли на ремонт подпорной стенки пруда у арт-объекта «Гото Предестинация», но она не решила проблему протечек... Напомним, что в декабре прошлого года природоохранная прокуратура внесла представление мэру Роману Ченцову и председателю городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Александру Суворину о недопустимом содержании пруда.24 миллиона потратят на запуск и содержание городских фонтанов. Однако из ремарки Татьяны Григоровой следовало, что эти расходы первыми пойдут под нож в случае секвестирования бюджета, к чему, кажется, департамент финансов уже морально готов.