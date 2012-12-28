В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
сегодня, 10:55
Газ подан во все дома Сокола, но газовщики должны попасть в квартиры
Как говорят в газовой службе, в некоторых квартирах могут быть открыты краны на плитах и колонках.
Оказалось, газовикам нужно проверить оборудование, но попасть в некоторые квартиры они не могут.
«В настоящее время газ подан во все дома. Провели контрольную опрессовку в МКД, чтобы определить, закрыты ли краны на газовых приборах (плиты, колонки и т.п.). По некоторым стоякам в подъездах опрессовка не держит, то есть где-то краны открыты. Подать газ в таких случаях мы не можем — это может привести к выходу газа в помещение и серьезным последствиям. Поэтому газовикам важно попасть в каждую квартиру по стояку, чтобы проверить оборудование. Только после этого можно безопасно подавать газ, а потребителям безопасно его использовать», — сообщили GOROD48 в АО «Газпром газораспределение Липецк».
