Незрячая липецкая спортсменка завоевала три медали в Кубке России по легкой атлетике

У спортсменки весьма любопытный наставник.

У Виктории занимательный тренерв Спортивно-адаптивной школе Липецкой области – Николай Прокофьев, в 1997-2005 гг. возглавлявший городской департамент по физической культуре, спорту и делам молодёжи, а в 2007-13 гг. работавший директором хоккейного клуба «Липецк». Сейчас Прокофьеву 76 лет, он вернулся к своим спортивным корням – к лёгкой атлетике.





Фото из архива участников соревнований

Виктория Лаврентьева из Липецка завоевала медали всех достоинств в Кубке России среди незрячих спортсменов по лёгкой атлетике в Чебоксарах.Вершина пьедестала почёта долго не покорялась Виктории, наконец, в заключительный третий день своего выступления в соревнованиях по метанию копья она взяла заветное «золото», запустив снаряд на 26 метров 43 сантиметра.До этого в прыжках в длину она взяла «серебро» с результатом 5 метров 13 сантиметров, а в толкании ядра – «бронзу», отправив 4-килограммовый шар на 9 метров 41 сантиметр.