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Спорт
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сегодня, 19:09
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Незрячая липецкая спортсменка завоевала три медали в Кубке России по легкой атлетике
У спортсменки весьма любопытный наставник.
Вершина пьедестала почёта долго не покорялась Виктории, наконец, в заключительный третий день своего выступления в соревнованиях по метанию копья она взяла заветное «золото», запустив снаряд на 26 метров 43 сантиметра.
До этого в прыжках в длину она взяла «серебро» с результатом 5 метров 13 сантиметров, а в толкании ядра – «бронзу», отправив 4-килограммовый шар на 9 метров 41 сантиметр.
У Виктории занимательный тренерв Спортивно-адаптивной школе Липецкой области – Николай Прокофьев, в 1997-2005 гг. возглавлявший городской департамент по физической культуре, спорту и делам молодёжи, а в 2007-13 гг. работавший директором хоккейного клуба «Липецк». Сейчас Прокофьеву 76 лет, он вернулся к своим спортивным корням – к лёгкой атлетике.
Фото из архива участников соревнований
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