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Спорт
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сегодня, 19:09
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Незрячая липецкая спортсменка завоевала три медали в Кубке России по легкой атлетике

У спортсменки весьма любопытный наставник.

Виктория Лаврентьева из Липецка завоевала медали всех достоинств в Кубке России среди незрячих спортсменов по лёгкой атлетике в Чебоксарах.

Вершина пьедестала почёта долго не покорялась Виктории, наконец, в заключительный третий день своего выступления в соревнованиях по метанию копья она взяла заветное «золото», запустив снаряд на 26 метров 43 сантиметра.

До этого в прыжках в длину она взяла «серебро» с результатом 5 метров 13 сантиметров, а в толкании ядра – «бронзу», отправив 4-килограммовый шар на 9 метров 41 сантиметр.

У Виктории занимательный тренерв Спортивно-адаптивной школе Липецкой области – Николай Прокофьев, в 1997-2005 гг. возглавлявший городской департамент по физической культуре, спорту и делам молодёжи, а в 2007-13 гг. работавший директором хоккейного клуба «Липецк». Сейчас Прокофьеву 76 лет, он вернулся к своим спортивным корням – к лёгкой атлетике.

Фото из архива участников соревнований
Лёгкая атлетика
спорт слепых
Виктория Лаврентьева
Николай Прокофьев
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Александр Н.
19 минут назад
Успехов и спортсменке и тренеру.
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Молодец
58 минут назад
Успехов и здоровья девушке и ее тренеру.
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