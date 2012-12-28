Происшествия
223
17 минут назад
Вот так Масленица: заместитель начальника липецкой колонии присвоил девять тонн муки
Его оштрафовали на 150 000 рублей.
По данным GOROD48, в суде было установлено, что с марта по 28 ноября 2024 года Артём Алтухов скрыл от руководства колонии и УФСИН России по Липецкой области факт образования излишков муки, присвоил их и распорядился ими по собственному усмотрению.
В деле речь идёт о хищении 9051 килограмма муки общей стоимостью 161 292 рубля.
Гособвинение поддерживала прокуратура Правобережного района Липецка.
0
1
0
0
1
Комментарии