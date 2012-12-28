Все новости
Происшествия
223
17 минут назад

Вот так Масленица: заместитель начальника липецкой колонии присвоил девять тонн муки

Его оштрафовали на 150 000 рублей.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор 32-летнему заместителю начальника исправительной колонии №2 УФСИН России по Липецкой области Артёму Алтухову за присвоение образовавшихся в колонии излишков муки. По части третьей статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» ему назначен штраф в 150 000 рублей.

По данным GOROD48, в суде было установлено, что с марта по 28 ноября 2024 года Артём Алтухов скрыл от руководства колонии и УФСИН России по Липецкой области факт образования излишков муки, присвоил их и распорядился ими по собственному усмотрению.

В деле речь идёт о хищении 9051 килограмма муки общей стоимостью 161 292 рубля.

Гособвинение поддерживала прокуратура Правобережного района Липецка.
