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сегодня, 07:15
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40-летний липчанин попался с 2,56 грамма смесей с метадоном

Также мужчину подозревают в сознании 11 закладок.

40-летнего липчанина задержали при попытке сбыта 2,56 грамма наркотиков.

«В ходе личного досмотра мужчины было обнаружено и изъято два свертка с порошкообразным веществом. Также полицейскими установлены координаты 11 мест с закладками запрещенных веществ, сделанными подозреваемым. Согласно заключению исследования ЭКЦ УМВД России по Липецкой области, изъятое вещество является смесями с метадоном в составе», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Отделом полиции №6 возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
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Комментарии (1)

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Александр Н.
9 минут назад
Заработал так заработал, закладчиков ловят в первую очередь и часто сдают свои же организаторы этого грязного бизнеса.
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