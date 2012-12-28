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Происшествия
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сегодня, 07:15
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40-летний липчанин попался с 2,56 грамма смесей с метадоном
Также мужчину подозревают в сознании 11 закладок.
«В ходе личного досмотра мужчины было обнаружено и изъято два свертка с порошкообразным веществом. Также полицейскими установлены координаты 11 мест с закладками запрещенных веществ, сделанными подозреваемым. Согласно заключению исследования ЭКЦ УМВД России по Липецкой области, изъятое вещество является смесями с метадоном в составе», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Отделом полиции №6 возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
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