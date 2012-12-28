Семейная ссора подвела под две уголовные статьи: у жителя Фащёвки нашли переделанную винтовку
В региональном минздраве проведут проверку по жалобе на долгое ожидание «скорой помощи» на месте ДТП
Сегодня в Липецке: Илья Авербух в необычной роли, липчане рассказали об идеальном отпуске мечты
Липецкая вечЁрка: ограничение продажи бензина, лифт за свой счет и криминальный возлюбленный
В региональном минздраве проведут проверку по жалобе на долгое ожидание «скорой помощи» на месте ДТП
Липецкая вечЁрка: ограничение продажи бензина, лифт за свой счет и криминальный возлюбленный
Происшествия
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30 минут назад
В шести округах Липецкой области и Ельце - красный уровень
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