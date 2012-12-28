На Соколе массовое отключение газа

Газовики выясняют причину. Пока она не известна.

На Соколе массовое отключение газаГазовики выясняют причину. Пока она не известна.Как сообщают жители Сокола, на улицах Минина, Стасова, Мамина-Сибиряка, Газина, Ушинского, Тульской, Ивана Франко и Доменщиков отключили газ.— Причина отключения газоснабжения пока выясняется, — рассказали GOROD48 в «Газпром Газраспределение Липецк».По словам жителей Сокола, на улице Доменщиков ощущается сильный запах газа — он доносится из распределительной станции.