Ребенок поскользнулся под  автобус в центре Липецка
Общество
Гололед и колеи: как выглядит Липецк после резкой смены погоды
Общество
«Киа» с девушкой за рулем перевернулась под Липецком
Происшествия
Липецкая вечЁрка: город течет, скандальная вечеринка в «Халифе» и гадания о новом мэре
Общество
Упал — очнулся — травмпункт: за сутки там оказались 138 липчан
Здоровье
«22 километра ехал с поднятым отвалом»: липчанин рассказал о странной работе снегоуборочной техники
Общество
10 машин пострадали от наледи за время непогоды в Липецке
Происшествия
Вы можете себе позволить купить огурцы?
Говорит Липецк
Утром в Липецке с линии сошел каждый 10-й автобус
Общество
ФКР отказался от дорогостоящего утепления стен домов
Общество
Мэрия заложила еще пять миллионов рублей на ремонт Комсомольского пруда
Общество
На улице Игнатьева машины застревают в коммунальной реке
Общество
Подсудимым по делу о стрельбе на улице Бехтеева гособвинитель запросил 17,5 и 17 лет колонии строгого режима
Происшествия
Липчане больше тратили на готовый общепит и меньше на продукты питания
Экономика
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Покупательницу недвижимости обманул продавец с сайта объявлений: деньги женщине вернут
Происшествия
Липецкая вечЁрка: ажиотаж в травмпунктах, покупают ли липчане огурцы, и обмен с Минобороны
Общество
На Соколе массовое отключение газа
Происшествия
В правительстве области стала вакантной должность начальника правового управления
Общество
Раненый участник СВО судился с соцзащитой
Общество
Происшествия
100
8 минут назад

На Соколе массовое отключение газа

Газовики выясняют причину. Пока она не известна.

На Соколе массовое отключение газа

Газовики выясняют причину. Пока она не известна.

Как сообщают жители Сокола, на улицах Минина, Стасова, Мамина-Сибиряка, Газина, Ушинского, Тульской, Ивана Франко и Доменщиков отключили газ.

— Причина отключения газоснабжения пока выясняется, — рассказали GOROD48 в «Газпром Газраспределение Липецк». 

По словам жителей Сокола, на улице Доменщиков ощущается сильный запах газа —  он доносится из распределительной станции.
отключение газа
0
0
1
0
1

Комментарии

