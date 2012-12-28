Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
35 минут назад
Автобус «Москва-Липецк» попал в ДТП в Тульской области: два человека пострадали
Оба водителя липецкого автобуса госпитализированы.
Пассажиров уже пересадили в другой автобус и они направляются в Липецк.
В Тульской области сегодня сложная дорожная обстановка. Водителей предупреждают о снеге и снежных заносах, гололедице, порывах ветра до 17 м/с.
В компании «Люкс трэвел» комментировать происшествие с их автобусом отказались.
