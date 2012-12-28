Автобус «Москва-Липецк» попал в ДТП в Тульской области: два человека пострадали

Оба водителя липецкого автобуса госпитализированы.

Сегодня на 214-м километре трассы «Дон» в Тульской области автобус «Москва-Липецк» попал в ДТП — столкнулся с легковушкой. Как рассказали GOROD48 в отделе пропаганды Госавтоинспекции Тульской области, пострадали оба водителя липецкого автобуса — их с места аварии увезли на «скорой».Пассажиров уже пересадили в другой автобус и они направляются в Липецк.В Тульской области сегодня сложная дорожная обстановка. Водителей предупреждают о снеге и снежных заносах, гололедице, порывах ветра до 17 м/с.В компании «Люкс трэвел» комментировать происшествие с их автобусом отказались.